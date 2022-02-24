الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بحيازة 600 جرام من مخدر الاستروكس بمدينة بدر

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الخميس حبس متهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 600 جرام، قبل ترويجها على زبائنه بمدينة بدر. 

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها. 

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهم “محسن .م” عاطل، 34 سنة، عثر بحوزته على كمية من مخدر الأستروكس وزنت 600 جرام بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منه، وأقر بحيازته للمضبوطات.   

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس ومبلغ مالي، وهاتف محمول بمدينة بدر. 

وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة للتحقيق.

اجراءات النيابة قسم شرطة تحقيقات مخدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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