الرئيس الأوكرانى يعلن فرض الأحكام العرفية فى عموم البلاد

أعلن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي عن فرض حالة الأحكام العرفية في عموم البلاد، في ظل العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، بأن "العالم سيحاسب روسيا" على هجومها في أوكرانيا، محذرًا من أنه سيتسبب بـ"خسائر بشرية كارثية".

وسيلقي بايدن كلمة اليوم حول "العواقب" التي ستتكبدها روسيا بسبب ما وصفه بأنه "هجوم غير مبرر"، على ما جاء في بيان بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويعقد بايدن، الخميس، اجتماعًا مع نظرائه في مجموعة السبع عند الساعة 14,00 ت غ، لبحث الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وكان بايدن أعلن الأربعاء عن فرض عقوبات على خط أنانيب نورد ستريم 2 لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، وكانت المانيا أعلنت تجميد هذا المشروع.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد.

وقال بوتين، في كلمة متلفزة عير معلنة مسبقا قبيل الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش: "اتخذتُ قرار شن عملية عسكرية"، منددًا مجددًا بـ"إبادة" تدبرها أوكرانيا في شرق البلاد ومستندًا إلى نداء المساعدة الذي وجهه الانفصاليون خلال الليل وسياسة حلف شمال الأطلسي العدائية حيال روسيا والتي تشكل أوكرانيا أداة لها، برأيه.

وتوجه مباشرة إلى العسكريين الأوكرانيين بقوله: "أدعوكم إلى إلقاء السلاح"، مؤكدًا أنهم سيتمكنون عندها "من مغادرة أرض المعركة من دون عائق".

وأكد أنه لا يريد "احتلال" أوكرانيا بل "نزع سلاحها".

وتوجه بكلامه بعد ذلك إلى الذين "قد يحاولون الوقوف في وجهنا فعليهم أن يعرفوا أن رد روسيا سيكون فوريًا وستكون له عواقب لم تشهدوها من قبل".

ومضى يقول: "أنا على ثقة بأن جنود روسيا وضباطها سينفذون واجبهم بشجاعة"، مؤكدًا أن "أمن البلاد مضمون".

ولم يعط أي تفاصيل عن حجم العملية وإن كانت ستقتصر على شرق أوكرانيا أو ستكون أوسع.