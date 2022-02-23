صلاح هاشم: شقيق يحيي خليل والادب الإنجليزى لهما اياد بيضاء فى تعمق دراسته لموسيقى الجاز

انطلقت، منذ قليل، فعاليات صالون الأوبرا الثقافي، برئاسة الفنان التشكيلي والكاتب أمين الصيرفي ومدير الصالون برائد موسيقى الجاز يحيى خليل.

وقال الكاتب الصحفى صلاح هاشم إن يحيى خليل احد الداعمين لعمله الصحفي وكتاباته التى تناولت فيما بعد موسيقى الجاز، وأن بداية تعرفه اليه كانت عن طريق زميل دفعته محمد خليل، الذى دعاه للمنزل وتعرف وقتها الى اسرة يحيي خليل وقتها كان يحيي خليل متغيب للدراسة فى أمريكا.

وأضاف هاشم، أنه أول من شاهده فى حجرة يحيي خليل متعلق بموسيقى الجاز كانت صورة لدوق اليكنتون الذى كان معه يحيي خليل فى الصورة، كان ذلك فى ستينيات القرن الماضى، ومن ثم ارتبط باسرة يحيي خليل والاهتمام بموسيقى الجاز الذى تعمقت بدراسته للحضارة الانجليزية، ومن هنا تعمقت علاقته من خلال دراسته للادب الإنجليزى، و للحضارة الأمريكية.

وأشار، إلى أن العبيد الافارقة لعبوا دورا كبيرا فى تطور ودعم موسيقى الجاز بالولايات المتحدة الامريكية، وهو ما عززه انتشار الحانات فى مستهل الربع الاول من القرن العشرين.

يذكر أن يحيى خليل «1943» ملحن وعازف وموسيقار مصري يشتهر بموسيقى الجاز وبخاصة آلة الدرامز، ويعد هو رائد موسيقى الجاز في مصر والعالم العربي، بدأ مسيرته عام 1966 عندما سافر للدراسة في الولايات المتحدة، وساهم في إنشاء فرقة رباعي القاهرة لموسيقى الجاز 1957 وقام بتأسيس أول فرقة له عام 1979.

شارك في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية منها (عالم الجاز) وتقديم موسيقى برنامج (حكاوي القهاوي)، كما شارك في أعمال فنية وسينمائية، شارك مع العديد من المطربين المشهورين منهم محمد منير، وقام بتقديم العديد من الحفلات حول العالم، وتم تكريمه عدة مرات.