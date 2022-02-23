الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صلاح هاشم: شقيق يحيي خليل والادب الإنجليزى لهما اياد بيضاء فى تعمق دراسته لموسيقى الجاز

صورة من الصالون
صورة من الصالون

انطلقت، منذ قليل، فعاليات صالون الأوبرا الثقافي، برئاسة الفنان التشكيلي والكاتب أمين الصيرفي ومدير الصالون برائد موسيقى الجاز يحيى خليل.

وقال الكاتب الصحفى صلاح هاشم إن يحيى خليل احد الداعمين لعمله الصحفي وكتاباته التى تناولت فيما بعد موسيقى الجاز، وأن بداية تعرفه اليه كانت عن طريق زميل دفعته محمد خليل، الذى دعاه للمنزل وتعرف وقتها الى اسرة يحيي خليل وقتها كان يحيي خليل متغيب للدراسة فى أمريكا.

وأضاف هاشم، أنه أول من شاهده فى حجرة يحيي خليل متعلق بموسيقى الجاز كانت صورة لدوق اليكنتون الذى كان معه يحيي خليل فى الصورة، كان ذلك فى ستينيات القرن الماضى، ومن ثم ارتبط باسرة يحيي خليل والاهتمام بموسيقى الجاز الذى تعمقت بدراسته للحضارة الانجليزية، ومن هنا تعمقت علاقته من خلال دراسته للادب الإنجليزى، و للحضارة الأمريكية.

وأشار، إلى أن العبيد الافارقة لعبوا دورا كبيرا فى تطور ودعم موسيقى الجاز بالولايات المتحدة الامريكية، وهو ما عززه انتشار الحانات فى مستهل الربع الاول من القرن العشرين.

يذكر أن يحيى خليل «1943» ملحن وعازف وموسيقار مصري يشتهر بموسيقى الجاز وبخاصة آلة الدرامز، ويعد هو رائد موسيقى الجاز في مصر والعالم العربي، بدأ مسيرته عام 1966 عندما سافر للدراسة في الولايات المتحدة، وساهم في إنشاء فرقة رباعي القاهرة لموسيقى الجاز 1957 وقام بتأسيس أول فرقة له عام 1979.

شارك في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية منها (عالم الجاز) وتقديم موسيقى برنامج (حكاوي القهاوي)، كما شارك في أعمال فنية وسينمائية، شارك مع العديد من المطربين المشهورين منهم محمد منير، وقام بتقديم العديد من الحفلات حول العالم، وتم تكريمه عدة مرات.

الفنان التشيكلي والكاتب أمين الصيرفي رائد موسيقى الجاز يحيي خليل الكاتب الصحفي أشرف عبد الشافي الكاتب صلاح هاشم الكاتبة مني الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

الحكومة: خطة لاستيراد القمح من 14 دولة بسبب أحداث روسيا وأوكرانيا (فيديو)

الحكومة: زيادة سعر البترول عالميًا يضع ضغوطا على الموازنة (فيديو)

خطة مصر لتوفير القمح حال تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية

ردًا على حمو بيكا.. هانى شاكر: أى ادعاء ضد أعضاء المجلس مكانها النيابة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

«رجولة وجدعنة».. السيسى: «أنا بحب الصعايدة جدًا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى من تسكن أنت إليها

محمد العسيري

فخ الجميلات وفوضى العلاج الروحانى

د. بهي الدين مرسي

حسابات المخاطر وإدارة الأزمات فى قاموس الثقافة المصرية

ماجد حبته

هشام عشماوى.. نسخة ألمانية!

رانيا عبد الرؤوف

البحث عن علا وتفكيك الصورة النمطية عن المرأة

وجيه أمين عبدالعزيز

قصور على "الرمال البيضاء"!!

حسين دعسة

الغزو الروسي لأوكرانيا.. ماذا بعد؟

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى