عبد الخالق الجابري: سعيد بدور «جان الأسمرات» في مسلسل «الحلم»

أعرب الفنان عبد الخالق الجابري، عن سعادته بنجاح مسلسل "الحلم"، والذي جسد خلاله شخصية "جمال" الملقب بـ"جان الأسمرات"، حيث تصدر العمل عمليات البحث عبر محركات البحث بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأضاف الجابري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ردود الفعل حول المسلسل أثارت إعجابه، مُشيرًا إلى أن تساؤلات الناس حول الأحداث التالية أكدت على نجاح العمل، بجانب ردود الفعل على السوشيال ميديا".

وتابع: "الناس كانت متعاونة وجميلة جدًا أثناء تواجدنا في حي الأسمرات، وكانوا مرحبين بينا جدًا، وبكون مبسوط جدًا لما الناس بتندهلي باسمي في العمل"، وأضاف واصفًا حسني صالح بـ"المخرج المحترف"، خاصًة أنه اختاره لتجسيد شخصية "جمال"، والتي أكد أنها كانت بمثابة التحدي الكبير له.

وكشف عن تحضيره حاليًا عن عمل فني جديد خلال الأيام المقبلة، قائلًا: "هو العمل احتمال يكون بعد رمضان مع باقة نجوم كبيرة جدًا ومجموعة جميلة ومميزة جدًا من الفنانين، والناس هتتفاجئ بيه، وحاليًا هو في بروفات تحضير".

"الحلم" مسلسل هدفه الأساسي هو تسليط الضوء على عددٍ من الأماكن السياحية المختلفة في مصر، بجانب التركيز على أحياء قديمة، والتصوير داخل حي الأسمرات، ليكون "الحلم" هو أول مسلسل يسلط الضوء عليه، ويوضح مدى اهتمام الدولة المصرية بتوفير أماكن آدمية للمواطنين، وجهود الدولة تجاه سكان العشوائيات.

مسلسل الحلم

وقرر صناع مسلسل "الحلم" عرض الحلقة الأخيرة من العمل على جزأين، حيث تم عرض الجزء الأول من الحلقة أول أمس الاثنين على قناة الحياة، وتم عرض الجزء الثانى من الحلقة فى التاسعة مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعدم تم كتابة "الأخيرة – الجزء الأول" خلال تتر الحلقة.

"الحلم" تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويشارك في بطولته صابرين، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، طاهر أبو ليلة، عبد الخالق أحمد، شريف خير الله، ياسمين على، كيرا الصباح وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور قصة المسلسل حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه سكان العشوائيات ، فيقدم رؤية لسكان منطقة الأسمرات الذين تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد كابوس عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال، ومستعرضا حكايات مختلفة عن الأسر.