انطلاق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة.. اليوم

تنطلق مساء اليوم، فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة التي تُقام خلال الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري، ويُكرَّم في حفل الافتتاح كل من؛ النجمة الفرنسية مارلين كانتو، والفنانة سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد علي، والناشطة الصومالية، هيباق عثمان.

واختار مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ١٢ فيلمًا يمثلون ١٨ دولة للمشاركة في مسابقة الفيلم الطويل وهي: "كما في السماء"، "الكوكب (إل بلانيتا)"، "أم صالحة"، "اسم سري"، "فرحة"، "قوارير"، "الفتاة الجديدة"، "ريحانة"، "إيمي المقدسة"، "جنة الطاووس"، "أرواح عابرة"، "روابط مقدسة".

وأعلنت إدارة المهرجان عن مشاركة 24 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وهي: "1+1"، "مالا نعرفه عن مريم"، "شم النسيم"، "ميكروباص"، "عنقاء"، "جينز"، "عروس البحر"، "سماء أغسطس"، "أسرّة باردة"، "صمّاء"، "أنا بخير، ماذا عنك؟"، "قصص حب على عجلات"، "غرفة الخطابات"، "فايف تايجر"، "ليلة صامتة"، "الابن"، "الصقيع"، "إنتركم 15"، "الفتاة التي تأتي كل خميس"، "أبواق السماء"، "مربى الفراشات"، "إيلينا"، "ستيك هاوس"، "جنيّة الأثداء".

وخلال المهرجان يمنح الاتحاد الأوروبي جائزة لأفضل فيلم يناقش قضايا المرأة من دول الاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط.

ويتنافس على جوائز مسابقة الفيلم المصري في دورة هذا العام، 4 أفلام هي: "قمر 14" إخراج هادي الباجوري، فيلم "أبو صدام" إخراج نادين خان، فيلم "وش القفص" إخراج دينا عبدالسلام، فيلم "العودة" تأليف وإخراج سارة الشاذلي.

واستحدثت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مسابقة جديدة بعنوان "أفلام ذات أثر في المجتمع المدني"، ضمن أقسام دورته السادسة، ويشارك بالمسابقة 8 أفلام وهي: "خلاص: نساء يعلنّ العصيان"، "أبواب مكة"، "بداية الخيط"، "حكايتها"، "مش بس أمّ"، "يحكى أن"، "Stereotyping"، "نوبي أنا".

وللعام السادس على التوالي، يناقش منتدى "نوت" لقضايا المرأة، الذي يُعقد ضمن فعاليات مهرجان أسوان، العديد من القضايا الهامة التي تواجه المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بصفة خاصة، من بينها كيفية تعاون منظمات المجتمع المدني مع الدولة لتحقيق أقصي استفادة للمرأة في مصر، وذلك بمشاركة باحثات وكاتبات في مجال قضايا المرأة بمصر والعالم.

وانطلق قبل المهرجان برنامج الورش بمشاركة 255 فتاة وشاب وطفل، وتمثل الفتيات نسبة ٧٠% منهم، وبدأ بورشتيِّ "صناعة الفيلم"، و"تقنيات صناعة الفيلم" (مشروع سينما أسوان الجديدة)، تحت إشراف السيناريست وسام سليمان، والمخرج ياسر نعيم، والمخرجه ندى رزق، ويبدأ الجزء الثاني من الورش بداية من الغد.

ووقعت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، اتفاقية تعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، لإطلاق أول ورشة متخصصة في جنوب مصر لتخريج المدربات المؤهلات على العمل في ورش التدريب التطبيقية لصناعة الأفلام للمبتدئين، باسم "مدرسة الكادر"، وهو برنامج تدريبي متخصص وموجه للشباب وخاصة الفتيات أطلقه مهرجان أسوان لأفلام المرأة منذ 5 سنوات في أسوان.

وكشفت الإدارة عن تقديمها منحة لإنتاج الفيلم القصير (روائي أو تسجيلي)، وذلك سعيًا لأن يكون المهرجان منصة لأطلاق أفلام جديدة تضاف لأفلام المرأة، وزيادة الفرص المتاحة لصانعات وصناع الأفلام خاصة من جنوب مصر.

ويُقام على هامش فعاليات الدورة السادسة "سمبوزيوم المرأة والحياة الدولي"، بمشاركة 20 فنان من عدة دول ومنها مصر والكويت والعراق وفلسطين وقطر، بالتعاون مع مؤسسة أرض الفن.

كما يصدر المهرجان هذا العام النسخة الثالثة لكتابة الدوري «صورة المرأة في السينما العربية» ويعد أحد الإصدارات الهامة التى ينفرد بها المهرجان، ويصدره باللغتين العربية والإنجليزية، بمشاركة ١٦ ناقداً وناقدة، ويقدم من خلاله صورة كاشفة لوضع السينما في البلدان العربية، من حيث حجم الإنتاج، ونوعيته، ومدى الدعم الذي تلاقيه من الحكومات، وتوافر البنية التحتية من دور العرض والاستوديوهات، ومن حيث المشاركة في المهرجانات.

كما يقدم الكتاب تحليلًا وتوثيقًا لحجم حضور المرأة بإبداعاتها في مجالات صناعة السينما، كتابةً وإخراجًا وتمثيلًا وإنتاجًا وغيرها، وما هي الصورة التي عكستها هذه الإنتاجات، ومدى موضوعيتها في طرح قضايا المرأة العربية، هذا البحث الجاد الذي يضطلع به كبار النقاد العرب ويطرحون رؤيتهم وتقييمهم لوضع السينما في بلادهم.

وأكدت الناقدة انتصار دردير، المشرفة على الإصدار، أن النسخة الثالثة تشهد مشاركة 16 دولة بانضمام دول عربية لأول مرة من بينها قطر وموريتانيا والبحرين، فيما تغيب دولًا أخرى لظروف سياسية كاليمن وليبيا.