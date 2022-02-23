الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، يومي 23 و24 فبراير 2022 للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن هذه التخصصات تشمل النساء والولادة  خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال، و الباطنة - الأنف والأذن، العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية، و خدمات الأشعة والتحاليل.

وأضافت أن هذه القوافل ستكون في محافظات القاهرة - الغربية - دمياط - البحيرة - مطروح - المنوفية، و بني سويف - سوهاج - المنيا - قنا - أسوان و  البحر الأحمر - السويس.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ214 ألف و346 مواطنًا من خلال 160 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير الماضي. 

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 30 ألف و344 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 43 ألف و603 ندوات تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 2476 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. 

وأكد عبدالغفار حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الهمم في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 15 ألفًا و392 مواطناً بمحافظة أسوان، و12 ألفًا و602 مواطنًا بأسيوط، و10 آلاف و99 مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و7 آلاف و620 مواطناً بالإسماعيلية، و 3 آلاف و369 مواطناً بالأقصر، و1804 مواطنين بالبحر الأحمر، و15 ألفًا و 349 مواطناً بالبحيرة، و10 آلاف و608 مواطناً بالجيزة، و7 آلاف و 553 مواطناً بالدقهلية، و1765 مواطناً بالسويس، و11 ألفًا و602 مواطنًا بالشرقية، و5 آلاف و478 مواطناً بالفيوم.

وزارة الصحة والسكان قوافل طبية حياة كريمه

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وائل لطفي

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