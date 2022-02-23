الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التنظيم والإدارة»: تدريب 73 ألف موظف مرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية

جانب من التدريب
جانب من التدريب

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، في تنفيذ البرامج التخصصية في مجال الموارد البشرية؛ لتنمية قدرات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية العاملين في إدارات الموارد البشرية، وذلك في إطار قيام الجهاز بإدارة عملية تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة.

وقال رئيس الجهاز إن التدريب يهدف إلى بناء وتنمية قدرات الموظفين في عدة محاور منها، مفهوم الموارد البشرية والتطوير المؤسسي لها، وتحليل الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفي، وتخطيط الموارد البشرية، إلى جانب دعم معارفهم بشأن إدارة المواهب وإدارة الأداء.. مشيرا إلى أن البرنامج يمتد ليشمل دورة إدارة الأداء والتراسل الرقمي المؤسسي، وفلسفة قانون الخدمة المدنية والموارد البشرية.

وأضاف أن إجمالي عدد الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الذين تم تدريبهم حتى الآن، بلغ 73 ألفا و291 مستفيدا، منهم 30 ألفا و669 مستفيدا تم تدريبهم ضمن حزمة برامج أساسيات، و 35 ألفاو 5 موظفين ضمن حزمة برامج الجدارات، إلى جانب 6 آلاف و 417 مستفيدا ضمن حزمة برامج الجدارات، و 1200 مستفيدا تم تدريبهم على برامج التطبيقات الإلكترونية التشاركية.

من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم بتنفيذ الخطة التنفيذية لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتي تشمل حزمة أساسيات، وتمنح لكل الموظفين المرشحين، وتتضمن تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة بأساسيات الوظيفة العامة، وحزمة برامج الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية، حيث تم الانتهاء من إعداد "كارت" تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها.

كما تتضمن الخطة حزمة البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه، كما تشمل حزمة برامح التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.
 

التنظيم والإدارة صالح الشيخ تدريب موظفين العاصمة الإدارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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