هاني ضاحي: حريصون على خدمة «الهندسة».. والنقابة حصن والمعلم المهندسين

أكد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أن مجلس النقابة الحالي حريص على أن يؤدي رسالته في خدمة المهندسين ورفع شأن مهنة الهندسة لتظل النقابة هي الحصن والمعلم ودرع الوقاية لمهندسي مصر.

وقال ضاحي: "حرصنا على تدريب المهندسين على التكنولوجيا الحديثة وصقل خبرتهم، وخاصة الشباب منهم، كونهم يمثلون 40% من مهندسي مصر، من خلال الدورات التدريبية والندوات، والكورسات العلمية التطبيقية، بأسعار لا تقارن بمثيلاتها خارج النقابة والتي تتجاوز 32 مرة سعرها بالنقابة".

وأضاف أن النقابة كانت حريصة على إنشاء معامل تدريب في تخصصات مختلفة، من خلال شركات عالمية كبري مثل شنايدر وسيمنز، مؤكدا أن النقابة ستظل منارة للعلم ونقل التكنولوجيا الحديثة لجموع المهندسين.

جاء ذلك خلال توقيع المهندس هاني ضاحي – نقيب المهندسين- والبروفيسور هيرو تاكاشي، مدير عام الحلول التقنية بشركة يوكاجاوا اليابانية الدولية بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين المصرية والشركة اليابانية؛ لتدريب المهندسين على أحدث التكنولوجيا وتأهيلهم لسوق العمل ومنحهم شهادات معتمدة تتيح لهم الحصول على فرص عمل داخل مصر وخارجها.

ويقضي البروتوكول بأن تلتزم الشركة اليابانية بإنشاء وتجهيز 5 معامل تدريب، أحدها بمقر النقابة العامة، والأربعة الباقية في نقابات فرعية بالدلتا والصعيد، كما تلتزم بتوفير المادة العلمية والمدربين وتخفيض رسوم الحصول على الكورس التدريبي من 2200 دولار إلى 1000 جنيه فقط للمتدربين بنقابة المهندسين.

وقال هيرو تاكاشي، إنه يشعر بسعادة غامرة بتواجده في نقابة المهندسين المصرية التي تعد قلعة الهندسة الأكبر في الشرق الأوسط ، مضيفا: "نسعد بالتعاون مع نقابة المهندسين ونقل أحدث التكنولوجيا اليابانية إلى المهندسين المصريين وإلى السوق المصري".

بدوره، أوضح المهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة العامة للمهندسين، أن النقابة حريصة على توقيع بروتوكولات تعاون مع كبرى الشركات العالمية فى مختلف التخصصات لخدمة الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة المهندس المصرى خاصة الشباب منهم لإعدادهم لسوق العمل، ما يعد قيمة مضافه للمهندسين والنقابة.

من جهته، عبر المهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة، عن سعادته بتوقيع البروتوكول، والذى يأتى فى إطار حرص النقابة واهتمامها برفع كفاءة المهندسين فى كافة المجالات، وهو ما ينعكس إيجابيا على المهنة بشكل عام، والمشروعات القومية التى تشهدها مصر الفترة الحالية من حيث سرعة وجودة التنفيذ، كاشفا أنه سيتم توقيع بروتوكول مع إحدى الشركات الكبرى غدا وهى شركة ABB، وهو ما يصب بشكل إيجابى فى تطوير ورفع كفاءة المهندس المصرى، وربطه بسوق العمل.

وأشاد المهندس أسامة عبدالمجيد، المدير الإقليمي لمصر وأفريقيا 1 بشركة يوكاجاوا اليابانية بالتعاون مع نقابة المهندسين، وقا:ل "تعاون يوكاجاوا مع النقابة هو تعاون أصيل سيعود بالنفع الكبير على المهندسين المصريين وأيضا على التكنولوجيا اليابانية".

كما أشاد بالمستوى المهني للمهندسين المصريين، وقال "مهندسو مصر لديهم قدرات هائلة تتيح لهم استيعاب التكنولوجيا الحديثة في ا=أقل وقت ممكن".

وأضاف: "يعمل بشركة يوكاجاوا مهندسون مصريون أثبتوا كفاءة عالية في عملهم في بيئات مختلفة ما بين روسيا التي تقل فيها درجة الحرارة عن 40 درجة تحت الصفر، وأسيا وهولندا وإنجلترا".

وقال المهندس أحمد الخضرجي – مدير الخدمات لمصر وأفريقيا 1 بشركة يوكاجاوا اليابانية، إن البروتوكول ثمرة عمل استمر 6 شهور كاملة بين النقابة والشركة حتى تم الاتفاق النهائي على بنوده، مشيرا إلى أن المعامل التي ستنشئها الشركة بالنقابة ستشمل نظم تحكم موسعة وغيرها من أحدث التكنولوجيا اليابانية.

وأكد الدكتور مهندس وليد خضراوي –منسق البروتوكول وعضو لجنة الشباب بنقابة المهندسين أن المعامل التي ستنشئها الشركة اليابانية بنقابة المهندسين ستكون الأولى من نوعها في مصر، مضيفا: "سيتم تشغيل أول معمل من تلك المعامل بالنقابة العامة خلال 3 أشهر، وسيتم تشغيل باقي المعامل وفقا لخطة زمنية لن تتعدي 18 شهرا، وسيكون التدريب بها تدريبا عمليا على أحدث الأجهزة وليس مجرد تدريب نظري".

واضاف أن النقابة حريصة على أن تكون محافظات الصعيد والدلتا صاحبة النصيب الأكبر من المعامل التدريبية، تماشيا مع استراتيجية مصر 2030.