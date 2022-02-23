«إعلام النواب»: مشاركة الشباب في «تغيير المناخ» خطوة جديدة للتمكين

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حرص الدولة المصرية على تمكين الشباب والمجتمع المدني في تغير المناخ، يأتى في إطار التأكيد على الدور الهام الذي يقوم به كل من الشباب والمجتمع المدني في هذا المجال الهام وترجمة على أرض الواقع للتمكين فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات وتعظيم الاستفادة من الكوادر الشبابية.

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، فى بيان صحفى لها، إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة فعلت تمكين الشباب على الأرض بصورة حقيقية ولم يعد الأمر مجرد شعار فقط، وذلك من خلال منتديات الشباب ومؤتمرات للشباب التى تحرص القيادة السياسية على عقدها بصورة مستمرة من أجل بناء جسور الثقة بين الشباب والدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، ولم يقتصر الأمر على هذه المنتديات أو المؤتمرات فحسب ولكن هناك توصيات ملزمة ويتم الاستعانة بالكوادر الشبابية فى مختلف القطاعات والهيئات ومؤسسات الدولة والمشاركة فى العمل العام وهذا لم يكن موجود من قبل.

وتابعت رشاد: “اليوم تحرص الدولة على مشاركة الشباب فى واحدة من أهم وأبرز الموضوعات على الساحة ألا وهو تغيير المناخ، ولما سيكون لهذا الحدث من اهمية كبرى واهتمام عالمي ومن ثم أمام الشباب المصرى فرصة عظيمة لإثبات الذات مرة أخرى أمام العالم، وفيما يخص المجتمع المدنى شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال إقرار قانون ممارسة العمل الأهلى وما تضمنه من مميزات وتسهيلات حوافز للمجتمع المدني العامل، ومشاركة الدولة للمجتمع المدنى فى العديد من القضايا الحيوية إيمانا منها بدور العمل الأهلى فى التشاركية وبناء الأوطان”.

وفي وقت سابق الإثنين، قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الدولة المصرية حريصة على تمكين الشباب والمجتمع المدني العامل في تغير المناخ، تأكيدا على الدور الهام الذي يقوم به في هذا المجال الهام، متابعا: "اتفقنا على استمرار التنسيق المصرى الأمريكي حول الموضوعات ذات الأولوية على جدول أعمال المؤتمر، وأكدت محورية الدور الأمريكي في عمل المناخ الدولي، والولايات المتحدة لها دورا كبيرا في دعم جهود الدول المتقدمة لدعم وتعزيز عمل المناخ في الدول النامية".