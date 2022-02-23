فتاة تحاول الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالث في الغردقة

حاولت فتاة في العقد الثاني من العمر تبلغ 15 عاما الانتحار، وذلك بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بأحد العقارات السكنية بمنطقة ذهبية بمدينة الغردقة، وتم استدعاء سيارة اسعاف ونقلها إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطارالجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محي سلامه مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية يفيد بتلقي نقطة قسم شرطةمستشفى الغردقة العام بلاغ بمحاولة انتحار لفتاه تدعي "م. ح" تبلغ من العمر 15 عاما بالقاء نفسها من الطابق الثالث من أحدي العماراتالسكنية بمنطقة ذهبية بمدينة الغردقة.

وأكد مصدر طبي لـ"الدستور"، أن الفتاة تقلت العلاج وهي بحالة جيدة في الوقت الحالي وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وتم تقدم كافة الخدمات الطبية لانقاذها.