الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الآن رابط استمارة الدبلومات الفنية 2022.. وموعد امتحانات الطلاب

طلاب
طلاب

استمارة الدبلومات الفنية 2022 من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل وذلك قبيل تفعيل الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لهذا الغرض.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التسجيل وموعد تفعيل الموقع و موعد امتحانات طلاب الدبلومات الفنية.

رابط استمارة الدبلومات الفنية 2022

يستطيع مئات الآلاف من طلاب الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة (زراعي ، صناعي ، تجاري، ..) بنظاميها التعليمي الـ (3_5) سنوات تسجيل بياناتهم في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2021_2022 من خلال هذا الرابط ( من هنا) حيث يتم فحصها من اللجنة المكلفة بذلك.

وتصدر اللجنة أرقام جلوس الطلاب في الامتحانات النهائية بناء على تسجيل تلك الاستمارة عبر الموقع الإلكتروني حيث يتم توفير أماكن في اللجان المخصصة لطلاب الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة من خلال هذه الاستمارة الإلكترونية.


خطوات تسجيل استمارة امتحانات طلاب الدبلومات الفنية 2022

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية تسجيل بياناتهم عبر موقع وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من استمارة الثانوية العامة بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا).
  • اختيار أيقونة استمارة طلاب الدبلومات.
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل الاستمارة كاملة
  • تحديد نوع الدبلوم الفني ونظام دراسته.
  • تسجيل بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.
  • وضع علامة صح أمام المواد الدراسية التي يخضع لدراستها الطالب.

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رابط تسجيل استمارة طلاب الدبلومات الفنية

 

موعد امتحانات طلاب الدبلومات الفنية


يجب ملء استمارة الدبلومات الفنية 2022 في المواعيد المحددة لها، وذلك للخضوع لكافة الإجراءات التالية من قبل اللجنة المكلفة بذلك قبل انطلاق الامتحانات النهائية للطلاب المزمع عقدها في 21 مايو المقبل، وفقا للخريطة الزمنية المحددة والمعلنة للعام الدراسي الحالي 2021_2022.

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تفاصيل تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة

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وتجرى الامتحانات وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى كورونا بين الطلاب أثناء وجودهم داخل لجان الامتحانات حيث يتم مراعاة المسافات الآمنة أثناء تحديد أرقام الجلوس واختيار لجان مدرسية جيدة التهوية، وفقًا لنصائح منظمة الصحة العالمية التي نصحت بها كافة دول العالم للحد من الإصابة.

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