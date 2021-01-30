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تقارير ومتابعات

رابط تحميل التطبيق الإلكترونى لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2021

السبت 30/يناير/2021 - 04:39 م
الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية
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يبحث طلاب الدبلومات الفنية وأولياء الأمور عن رابط تحميل التطبيق الإلكتروني لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2021، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020-2021.

وتوفر الدستور لقرائها رابط تحميل التطبيق الإلكتروني لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2021.

رابط تحميل التطبيق الإلكتروني لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2021

أتاحت وزارة التربية والتعليم، تطبيقًا إلكترونيًا خاصًا بقيام طلاب الدبلومات الفنية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية 2020-2021، وذلك من خلال الرابط  moe-register.emis.gov.eg بعد حصول الطالب علي الكود الخاص به من المدرسة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعض الإجراءات المتبعة لمراجعة وتدقيق بيانات طلاب الدبلومات الفنية مع استكمال الملف الإلكتروني للطلاب مشتملًا للصورة الشخصية للطالب.

خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2021

ويبدأ التسجيل الإلكتروني باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب، ويحصل عليه الطالب من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسي الإلكتروني.

ويسارع طلاب الدبلومات الفنية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية مع توفير كل وسائل الدعم اللازم لهم، ويسجل الطالب الاستمارة بنفسه، وذلك بعد مراجعة بياناته على قاعدة البيانات المركزية.

ويسلم الطالب الصور الشخصية المطلوبة 4X6 بخلفية بيضاء، وكتابة اسم الطالب رباعيًا على الشريط الأبيض أسفل إطار الصورة.

وفي حال وجود أى أخطاء في البيانات يتم التواصل فورًا مع وحدة المعلومات بالمدرسة للتعديل فورًا أو التقدم بشكوي من خلال البوابة الرسمية للشكاوى  moe-complains.emis.gov.eg

كيفية تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2021

ويمكن للطالب التسجيل في استمارة امتحانات الدبلومات الفنية إلكترونيًا، من خلال الدخول على موقع تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية السالف ذكره، بحيث يكون حافظًا للبريد الإلكتروني المدرسي الموحد الخاص به، والدخول على موقع أوفيس 365 بالرقم القومي وكود الطالب السري.

حيث يقوم بكتابة وإدخال البريد الإلكتروني والدخول لتعبئة البيانات المطلوبة من اسم المحافظة ومهنة ولي الأمر ورقم الهاتف والرقم القوي، وجميع العلومات المتعلقة به.

وبعد معرفة رابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 موقع وزارة التربية والتعليم أخيرًا يقوم الطالب بتحميل الصورة مع الاستمارة وبعد الانتهاء من إدخال كل البيانات بصورة صحيحة يتم الضغط على كلمة حفظ، ثم اعتماد ثم طباعة الاستمارة.

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