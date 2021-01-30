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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون

السبت 30/يناير/2021 - 04:27 م
we
we
شيماء حسين
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عقب إصدار فاتورة شهر يناير الربع سنوية احتلت خطوات الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل لتفادي دفع الغرامة المالية التي تفرضها الشركة على المتخلفين عن الدفع خلال المهلة المحددة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الرابط الرسمي لشركة المصرية للاتصالات والغرامة المالية في حالة التخلف عن السداد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات we موقعا إلكترونيا يسمح للعملاء بالاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي الربع سنوية لتوفير الوقت والجهد وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنا )

كتابة رقم التليفون الأرضي مسبوق بكود المحافظة الموجود بها 

الضغط على زر الاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة استهلاك الربع سنوية

ظهور إجمالي المبلغ المطلوب دفعة وتفاصيل الاستهلاك

رابط الشركة المصرية للاتصالات we 

يمكن للملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية عن طريق موقعها الإلكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا) عقب كتابة رقم التليفون مسبوق بكود المحافظة وإتباع باقي الخطوات خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية وقد حصد ملايين الأرواح منذ اندلاعه في ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية وانتقل إلى باقى الدول حيث ينتشر عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز التنفسي ومنه إلى خلايا المناعة ويؤدي إلى الوفاة.

تعرف على قيمة الغرامة المالية التي يدفعها المتخلفين عن السداد

وفقا للقواعد التي وضعها الشركة المصرية للاتصالات فإنه يجب على العملاء معرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون كل 3 أشهر حتى يتثنى لهم دفع إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية خلال المهلة التي حددتها الشركة والمقدرة بشهر من تاريخ إصدار الفاتورة ويتم احتساب غرامة مالية تقدر ب 10 جنيهات كحد أدنى و 1.5 من إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية كحد أقصى وعلى العميل دفع الفاتورة مضاف إليه قيمة الغرامة المالية حتى لا يتم تحويل الخط إلى استقبال فقط ثم القطع الحرارة عن الخط في حالة استمرار التخلف عن السداد.

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