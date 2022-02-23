الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إفريقيا الوسطى تشيد بقرار روسيا الاعتراف بجمهوريتى لوجانسك ودونيتسك

القوات الروسية
القوات الروسية

قال رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، أن اعتراف روسيا بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك من شأنه أن ينقذ الأرواح ويمنع العنف.

 

وقال رئيس إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة "نوفوستي": "أعتقد أن هذا القرار سينقذ الأرواح بلا شك ويمنع الكثير من العنف. وبحسب تحليلنا فإن هذا القرار يهدف إلى إنقاذ حياة الناس. وهذا القرار يؤيده الكثير لأنه يهدف إلى تجنب العنف وخسارة الأرواح البشرية".

 

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الثلاثاء الماضي، اعتراف بلاده باستقلال جمهوريتي دونباس ولوجانسك عن أوكرانيا، بعد توتر وتصاعد للعنف، نتيجة لجوء كييف للحل العسكري لحل الأزمة التي تعيشها المنطقة منذ سنة 2014.

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