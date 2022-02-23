إفريقيا الوسطى تشيد بقرار روسيا الاعتراف بجمهوريتى لوجانسك ودونيتسك

قال رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، أن اعتراف روسيا بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك من شأنه أن ينقذ الأرواح ويمنع العنف.

وقال رئيس إفريقيا الوسطى في تصريح لوكالة "نوفوستي": "أعتقد أن هذا القرار سينقذ الأرواح بلا شك ويمنع الكثير من العنف. وبحسب تحليلنا فإن هذا القرار يهدف إلى إنقاذ حياة الناس. وهذا القرار يؤيده الكثير لأنه يهدف إلى تجنب العنف وخسارة الأرواح البشرية".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الثلاثاء الماضي، اعتراف بلاده باستقلال جمهوريتي دونباس ولوجانسك عن أوكرانيا، بعد توتر وتصاعد للعنف، نتيجة لجوء كييف للحل العسكري لحل الأزمة التي تعيشها المنطقة منذ سنة 2014.