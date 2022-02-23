الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: المناورات المنتظمة أظهرت زيادة مستوى جاهزية القوات الروسية

بوتين
بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المناورات المنتظمة واسعة النطاق واختبارات جاهزية القوات المسلحة الروسية أظهرت زيادة ملحوظة في مستوى جاهزيتها والانسجام بين الوحدات.

 

وقال بوتين في برقية تهنئة للعسكريين بمناسبة عيد "حماة الوطن" 23 فبراير، إن القوات الروسية "أثبتت خلال العملية في سوريا أنها قادرة على حل أكثر المهام صعوبة. وارتفع مستوى جاهزية وانسجام أعمال الوحدات والفصائل".

 

وأضاف أن "خير دليل على ذلك الاختبارات المفاجئة والمناورات والتدريبات المنتظمة الواسعة النطاق، بما في ذلك بمشاركة حلفائنا، وعمليات حفظ السلام".

 

وأشار إلى أن "أسلحة لا مثيل لها" بدأت بالمناوبة القتالية في القوات الروسية.

 

وأكد الرئيس بوتين "أننا سنواصل تطوير الأنظمة الواعدة للأسلحة، بما فيها فرط الصوتية والمبنية على المبادئ الفيزيائية الجديدة، وتوسيع رقعة استخدام التكنولوجيات الرقمية المتقدمة وعناصر الذكاء الاصطناعي".

 

وأضاف أن "هذه هي أسلحة المستقبل التي ستزيد من القدرات القتالية لقواتنا المسلحة عدة أضعاف".

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