إيران: قدراتنا النووية يجب أن تبقى دائما فوق رؤوس ناقضى العهود

أكدت إيران ضرورة بقاء قدراتها النووية السلمية مثل "سيف ديموقليس فوق رؤوس ناقضي العهود" لتكون ضمانة حقيقية للوفاء بالتزاماتهم.

وكتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في تغريدة عبر "تويتر": "القدرة النووية السلمية لإيران يجب أن تبقى دائما كسيف ديموقليس على رؤوس ناقضي العهود لتكون ضمانة حقيقية للوفاء بالتزاماتهم".

و أضاف: "في عام 2018، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (المبرم عام 2015)، كان من الأفضل وفقا لتدبير قائد الثورة الإسلامية (علي خامنئي) استخدام هذا الضمان الذاتي بشكل أكثر فاعلية".

وعلي صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 242 حالة وفاة ونحو 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع و العشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، اليوم، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد وصل إلى ستة ملايين و942 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج و التعليم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 135040 وفاة.

وذكرت أن عدد المتعافين وصل إلى ستة ملايين و489 ألف حالة، وفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وكانت إيران واحدة من أكثر دول المنطقة تضررًا من كورونا، إلا أن الأوضاع استقرت منذ منتصف العام الماضي مع التوسع في حملة التطعيم ضد كورونا.

وفي ظل تفشي المتحور أوميكرون عاودت أعداد الإصابات الارتفاع من جديد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.