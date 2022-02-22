الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربى فى دورى أبطال إفريقيا.. وموقف كارتيرون من أبوجبل

الزمالك
الزمالك

يستعد نادي الزمالك المصري بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لمواجهة نظيره الوداد المغربي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2022.

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

ينطلق موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2022 على ملعب «محمد الخامس»، يوم السبت المقبل الموافق 26 فبراير، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتغادر بعثة النادي الزمالك إلى المغرب، غدًا الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الفريق البيضاوي المغربي.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

ويتصدر بترو أتليتكو الأنجولي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويليه نادي الوداد المغربي ثانيًا بـ 3 نقاط في المركز الثاني.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يتذيل ساجرادا الأنجولي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وعلى مستوى الدوريات المحلية، يحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 9 مباريات.

في المقابل، يتصدر الوداد المغربي ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد 17 مباراة بفارق 8 نقاط عن الرجاء.

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أبوجبل يحرس عرين الزمالك

وفي السياق، نجح محمد أبوجبل في إقناع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، بعد تألقه في لقاء ساجرادا الأنجولى الأخير والذى انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

واستقر المدير الفني للزمالك، على إسناد مهمة حراسة مرمى الفريق فى مواجهة الوداد المغربى لمحمد أبوجبل، على أن يتم الاعتماد عليه في حراسة مرمى الفريق بالبطولة الإفريقية، بينما يتم الدفع بمنافسه محمد عواد في بعض مباريات الدورى حتى يحافظ على جاهزية الثنائى.

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