محافظ بورسعيد يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة (صور)

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة لمتابعة سير أعمال اللجنة، وآخر التطورات في عدد من ملفات عمل لجان الأمومة والطفولة بالمحافظة.

حضر اللقاء كل من المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وأعضاء اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ مع مسئولي وحدة الأمومة والطفولة بالمحافظة الإجراءات التنسيقية لتطوير منظومة عمل اللجان المشكلة لحماية الطفولة والأمومة، وأكد محافظ بورسعيد أهمية دور اللجان في احتواء الأطفال وتوفير الرعاية الكاملة لهم من خلال التنسيق بين الجهات القائمة على عمل لجان حماية الأمومة والطفولة بالمحافظة، وتوزيع المهام بالشكل الأمثل لضمان تحقيق مستوى أفضل لرعاية الأطفال.

وتتمثل مهام اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد في وضع السياسة العامة للطفولة فى المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة و تقييمها و تشكيل و إعادة تشكيل اللجان الفرعية و تيسير عمل اللجان الفرعية و متابعتها و تقييمها و تلقى تقارير عن أعمال اللجان الفرعية و الحالات التى تعذر إزالة الخطر فيها لإتخاذ الإجراءات بشأنها وإعداد تقرير سنوى عن وضع الطفولة بالمحافظة.