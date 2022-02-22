فى عيد ميلادها.. أبرز مواقف حلا شيحة المثيرة للجدل

يصادف غدًا عيد ميلاد النجمة حلا شيحة التي تصدرت التريند عدة مرات.

ويرصد «الدستور» أبرز مواقف حلا التي أثارت الجدل:

ولفتت حلا شيحة الأنظار بعد نشر عدة صور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» خلال دورها بمسلسل «خيانة عهد» وظهر عليها بوضوح تغير شكل شفتيها، فأثارت الجدل مجددًا بعد عودتها للتمثيل، وبالفعل اعترفت أنها قامت بعملية تجميل، ولن تكرر ذلك مرة أخرى، خاصة بعد الانتقادات الواسعة، وأن شكلها قبل إجراء العملية كان أفضل بكثير.

وأثارت حلا شيحا الجدل عندما صرحت بأن العمل في الفن إثم، ردًا على طرح مقطع فيديو كليب للممثلة في مشاهد رومانسية مع الفنان تامر حسني الممثل في أحدث أفلامها «مش أنا» الذي أثار جدلًا واسعًا، لأنها خلال تلك الفترة بعد تصوير الفيلم والحصول على أجرها قد تعرفت على الداعية معز مسعود وتزوجته، وارتدت الحجاب واعتزلت الفن للمرة الثانية.

وأكدت بأن تامر حسني خلف وعده معها بعدم إظهار بعض مشاهد الفيلم، وقالت إنها بكت عندما شاهدته، لأنها أغضبت الله.

وأثارت «شيحة» الجدل بعد هجومها على والدها بسبب تصريحاته التي توافقت مع موقف تامر حسني، وأنها الآن مغيبة ومختطفة ولا تشعر بما تفعله، مشيرًا إلى أن زوجها يتحكم في قراراتها، لترد على تصريحات والدها بشكل غير لائق، الأمر الذي لاقى جدلًا واسعًا، وهاجمها الجمهور والمتابعون، ووصفوها بالتخبط، ولكن بعد ذلك ظهرت في المعرض التشكيلي التابع لوالدها مع زوجها في صورة عائلية لتنهي بذلك الخلاف بينهما.

وأثارت صورة لها دون الحجاب على صفحة بموقع «فيس بوك» جدلًا جديدًا، لتخرج وتنفي امتلاكها أي حساب رسمي على «إنستجرام»، وطلبت تتبع المهنية والتأكد من المصدر.