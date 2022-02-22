مصرع وإصابة 4 في حوادث طرق بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 2 آخرين في حوادث طرق بالمنيا.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بمصرع شخصين اثنين وإصابة 2 آخرين في 4 حودث سير بالمنيا، بينها مصرع شخص، صدمته سيارة أثناء عبور الطريق، أمام مستشفى الراعي الصالح بمدينة سمالوط، ومصرع آخر صدمته سيارة بطريق فرعي بقرية ابشادات بمركز ملوي، وإصابة 2 آخرين أحدهما في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية بني احمد بمركز المنيا، وآخر صدمته سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة.

وتم نقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات العامة، وتحررت محاضر بالمخالفات .