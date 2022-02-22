الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

8 مصابين في انفجار داخل محطة وقود بالدقهلية

انفجار داخل محطة
انفجار داخل محطة وقود

شهدت مدينة أجا بمحافظة الدقهلية انفجار داخل محطة وقود مما تسبب في إصابة 8 أشخاص، وجار السيطرة على الحريق واخماده.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من النجدة إلى مأمور مركز شرطة أجا، بنشوب حريق هائل داخل محطة بنزين بمدينة أجا.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، والدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، والتعامل مع النيران ومحاولة إخمادها بالوسائل المعدة لذلك والسيطرة على الحريق،.

 تبين إصابة خمسة أشخاص من العاملين بالمحطة، واستدعاء سيارات الإسعاف ونقل للمصابين إلى مستشفى أجا  المركزي، لتقديم العلاج اللازم لهم.

وجار فحص المحطة ومعرفة أسباب الحريق، وجار تحرير محضر بالواقعة.

الحماية المدنية محافظة سيارات الإسعاف مدينة الدقهلية مركز شرطة بلاغ مدير امن محافظة الدقهلية مستشفى أجا السيطرة على الحريق تحرير محضر سيطرة على الحريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

تزوير عقد كهربا؟ الزمالك يرد

«أمطار متوسطة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

«البترول»: إنتاج مصر من الغاز يكفى كامل احتياجات السوق المحلية وفائضا للتصدير

مشروعات الثروة الحيوانية.. كيف تساعد الدولة النساء على تدشين مشاريعهن الخاصة؟

رئيس تحرير «النهار» الكويتية: الرئيس السيسى بانى مصر الحديثة وباعث مجدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

أم كلثوم تغنى "أغدًا ألقاك" فى الاجتماع السرى لجمعية أشرف عشماوى

د. أحمد لاشين

إبراهيم عيسى.. "النجم إذا هوى"

حسين دعسة

وصفة جديدة لكيكة من الصواريخ عابرة القارات!

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

محمود خليل

تديُّن الستينيات فى «دولاب السياسة والإعلام»

أحمد سعد زايد

تراثنا نملكه ولا يملكنا

منى رجب

قبل أن ينتهى شهر الحب

ماجد حبته

موقف «أليكس صعب» الصعب

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حي الشيخ جراح

لأول مرة.. تعيين قاض مسلم فى المحكمة العليا الإسرائيلية.. من هو؟

استقالة وزير إسرائيلى احتجاجًا على عدم تكليفه بـ«الاستخبارات»