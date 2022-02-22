8 مصابين في انفجار داخل محطة وقود بالدقهلية

شهدت مدينة أجا بمحافظة الدقهلية انفجار داخل محطة وقود مما تسبب في إصابة 8 أشخاص، وجار السيطرة على الحريق واخماده.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من النجدة إلى مأمور مركز شرطة أجا، بنشوب حريق هائل داخل محطة بنزين بمدينة أجا.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، والدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، والتعامل مع النيران ومحاولة إخمادها بالوسائل المعدة لذلك والسيطرة على الحريق،.

تبين إصابة خمسة أشخاص من العاملين بالمحطة، واستدعاء سيارات الإسعاف ونقل للمصابين إلى مستشفى أجا المركزي، لتقديم العلاج اللازم لهم.

وجار فحص المحطة ومعرفة أسباب الحريق، وجار تحرير محضر بالواقعة.