استمرار حبس سيدة لحيازتها مخدر الحشيش بالوراق

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس سيدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاتجار في المخدرات، وحيازتها 9 من فرش الحشيش بالوراق.

وباشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع سيدة لحيازتها كميات كبيرة من مخدر الحشيش داخل منزلها بالوراق، وتبين أنه بحوزتها 9 فرش من الحشيش، وأنكرت المتهمة حيازتها للمضبوطات.

واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق، بأن المضبوطات ملك زوجها، ولا تعلم أنها موجودة بداخل المنزل، قائلة،"الحشيش مش بتاعي، ومعرفش إن جوزي بيتاجر في المخدرات"، وأفادت التحقيقات بأنه ضبط بحوزتها فرد خرطوش، و8 طلقات نارية، ومبلغ مالي يصل إلى 3 آلاف جنيه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة تتاجر في الحشيش مع زوجها، ولكن زوجها فر هاربًا، وترك زوجته بالمنزل، وطلبت النيابة العامة إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.