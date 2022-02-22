الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس سيدة لحيازتها مخدر الحشيش بالوراق

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس سيدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاتجار في المخدرات، وحيازتها 9 من فرش الحشيش بالوراق.

وباشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع سيدة لحيازتها كميات كبيرة من مخدر الحشيش داخل منزلها بالوراق، وتبين أنه بحوزتها 9 فرش من الحشيش، وأنكرت المتهمة حيازتها للمضبوطات.

واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق، بأن المضبوطات ملك زوجها، ولا تعلم أنها موجودة بداخل المنزل، قائلة،"الحشيش مش بتاعي، ومعرفش إن جوزي بيتاجر في المخدرات"، وأفادت التحقيقات بأنه ضبط بحوزتها فرد خرطوش، و8 طلقات نارية، ومبلغ مالي يصل إلى 3 آلاف جنيه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة تتاجر في الحشيش مع زوجها، ولكن زوجها فر هاربًا، وترك زوجته بالمنزل، وطلبت النيابة العامة إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

قاضي المعارضات محكمة شمال الجيزة الاتجار في المخدرات الوراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

تزوير عقد كهربا؟ الزمالك يرد

«أمطار متوسطة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

«البترول»: إنتاج مصر من الغاز يكفى كامل احتياجات السوق المحلية وفائضا للتصدير

مشروعات الثروة الحيوانية.. كيف تساعد الدولة النساء على تدشين مشاريعهن الخاصة؟

8 مصابين في انفجار داخل محطة وقود بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

د. القس صفوت البياضى

متى تستريح البشرية من الهجمة الفيروسية؟

زيزيت سالم

أم كلثوم تغنى "أغدًا ألقاك" فى الاجتماع السرى لجمعية أشرف عشماوى

د. أحمد لاشين

إبراهيم عيسى.. "النجم إذا هوى"

حسين دعسة

وصفة جديدة لكيكة من الصواريخ عابرة القارات!

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حى الشيخ جراح

لأول مرة.. تعيين قاض مسلم فى المحكمة العليا الإسرائيلية.. من هو؟

استقالة وزير إسرائيلى احتجاجًا على عدم تكليفه بـ«الاستخبارات»