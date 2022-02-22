حبس 17 تاجر مخدرات سقطوا في حملة بالقليوبية

أمرت النيابة العامة فى القليوبية، اليوم الثلاثاء، بحبس 17 تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة واسلحة نارية بحملة أمنية مكبرة شملت عدة أقسام بنطاق المديرية.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بنطاق المديرية.

وأسفرت الحملة عن 17 تاجر مخدرات بدائرتي مركز الخانكة وطوخ وشبين القناطر وشبرا الخيمة، وتم ضبط بحوزتهم 140جرام مخدر من الهيروين، و50 قرصا مخدرا، و330 جراما من مخدر الشادو، و120 جراما من مخدر الحشيش، و7 أسلحة نارية متنوعة وذخيرة، وهواتف محمولة ومبالغ مالية.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة، بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم ، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.