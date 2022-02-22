الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة سيارة من سائقها بالإكراه بالقطامية

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بسرقة سيارة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة القطامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

كما قررت النيابة استعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم عاطل ومسجل في قضايا سرقة بالإكراه، سرق سيارة من سائقها بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة القطامية.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة القطامية من سائق يتهم شخص بسرقة سيارته بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد المتهم وضبطه واعترف  بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس سرقة بالاكراه سائق القطامية قاضي المعارضات شرطة

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