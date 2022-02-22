الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضمن 1354 قضية.. شرطة التموين تضبط 52 طن منتجات غذائية مغشوشة

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

أسفرت عن ضبط 1354 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، كان من أبرزها ضبط 185 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 7,450 طن.

وضبط 35 قضية غش غذائي بمضبوطات بلغت (52,370 طن، 16591عبوة، 5 قطع)، وضبط 10 قضايا لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات (بلغت 11,053 طن، 6500 عبوة ،14 ماكينة).

 كما تم ضبط 22 قضية غش غير غذائى بمضبوطات بلغت (47,412 طن – 38236 عبوة – 75607 قطعة)، وضبط (19 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت 6 إسطوانات ، 850 لتر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

شرطة التموين وزارة الداخلية حملات موسعة ضبط الخارجين عن القانون أحكام قضائية

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وائل لطفي

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