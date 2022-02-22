الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

آلاف السائحين يتوافدوا لحضور تعامد الشمس على وجه رمسيس بـ أبوسمبل

آلاف السائحين يتوافدوا
آلاف السائحين يتوافدوا لحضور تعامد الشمس

شهد معبدى أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، توافد الآلاف من السائحين والزائرين وأهالي مدينة أبوسمبل لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، والتي تعد أحد الظواهر الفريدة من نوعها، وتتكرر مرتين سنويًا.

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آلاف السائحين يتوافدوا لحضور تعامد الشمس

وتأتي ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

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آلاف السائحين يتوافدوا لحضور تعامد الشمس

وتتعامد الشمس، اليوم الثلاثاء، على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدى أبوسمبل، في تمام الساعة الـ6 و23 دقيقة، وتعد ظاهرة فريدة من نوعها جسدها قدماء المصريين ومازالت مستمرة حتى الآن، وتجذب إليها السائحين والزائرين من مختلف بقاع العالم لمشاهدتها عن قرب والتعرف على احترافية المصرى القديم في علم الهندسة والفلك.

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آلاف السائحين يتوافدوا لحضور تعامد الشمس

الاستعدادات النهائية لاستقبال تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني

وكشف الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام منطقة أثار أسوان والنوبة، إن منذ شهرين بدأت الاستعدادات الأثرية بمعبدى أبوسمبل لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني، والتي شملت النظافة الميكانيكية والكميائية، والترميمات، وتطوير منظومة الإنارة والأضاءه بالمعبد، بالإضافة إلى المنظومة الأمنية، وكاميرات المراقبة، وأجهزة الإكس راى، وهي خاصة للكشف عن الحقائب، مشددًا على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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آلاف السائحين يتوافدوا لحضور تعامد الشمس

وأضاف لـ"الدستور" أن هذا العام هناك تجهيزات لوزارة السياحة والآثار، والثقافة، لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدى أبوسمبل، والتي تشمل تنظيم احتفالية مميزة جدًا، نظرًا لانه يوم متميز 22/2/202‪2 حيث سيتم انارة الواجهات للمعبدين الكبير والصغير، وأن هذه الإنارة تشعر كل من يشاهدها أنه موجود في داخل المعبد، وتستطيع رؤية المكان بأكلمه من الخارج، وأنها تقنية فنية لأحد الشركات المتخصصة، مشيرًا إلى أنها لأول مرة يتم تنظيمها وستبدأ بعد عرض الصوت والضوء لمدة 10 دقائق، من الساعه السابعة و 5 دقائق حتى السابعة و15 دقيقة

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آلاف السائحين يتوافدوا لحضور تعامد الشمس

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وأوضح الدكتور عبدالمنعم سعيد أن بعدها تستكمل فرق الفنون الشعبية عروضها لمدة ساعة، و أن عروض الفرق ستصاحب ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني أيضًا، وأن موعد تعامد الشمس يبدأ مع وقت الشروق في تمام الساعة 6 و 23 دقيقة صباح غدًا الثلاثاء.

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آلاف السائحين يتوافدوا لحضور تعامد الشمس

وأشار إلى أن احتفالية تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدى أبوسمبل سيحضرها الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالإضافة إلى العديد من السائحين والزائرين، لافتًا إلى أن تنتعش نسبة الحركة السياحية والحضور للظاهرة التعامد خلال شهر فبراير، نظرًا لانه يتزامن مع الموسم السياحى الشتوي داخل محافظة أسوان. 
 

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آلاف السائحين يتوافدوا لحضور تعامد الشمس
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آلاف السائحين يتوافدوا لحضور تعامد الشمس
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آلاف السائحين يتوافدوا لحضور تعامد الشمس
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آلاف السائحين يتوافدوا لحضور تعامد الشمس
أسوان اثار سياح وزير السياحة السائحين احتفال قدماء المصريين الملك رمسيس معبد أبوسمبل ظاهرة تعامد الشمس

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