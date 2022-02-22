الثلاثاء 22 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

التفاصيل الكاملة لمسلسل «اللعبة» فى موسمه الثالث

مسلسل اللعبة
مسلسل اللعبة

انطلق المسلسل الكوميدي اللعبة في موسمه الثالث، وذلك عبر إحدى المنصات الرقمية ، حيث عرض خلال الفترة السابقة أربعة حلقات، تناولت أفكار كوميدية للغاية، خاصهةمع نجاح الأجزاء السابقة من العمل. 

 

وانطلق العمل بهروب شيكو وهشام ماجد من الحبس، ليدخلا في صراع وتحديات اللعبة بشكل هيستري؛ إلا أنهما يدخلان الحبس مرة أخرى ويقوم المسؤول عن اللعبة بإخراجهما مرة أخرى. 

وتتناول الأحداث صراع الصديقان "مازو ووسيم" لاجتياز التحديات الجديدة ومحاولة الفوز في الليفل الأصعب بمساعدة فريقيهما، غير أن العقبات ستكون في طريقهما في كل خطوة، وتلاحقهما من كل حدب وصوب، وتهدد حياتهما وحياة عائلتيهما. وبعد انتهاء أول المهمات بسلام تفاجئهما اللعبة بأمور دقيقة وغير متوقعة. 

 

ويؤكد هشام ماجد أن "هناك الكثير من المفاجآت، أترك تفاصيلها للحلقات كي لا أفسد عنصر التشويق على المشاهد، لكن يمكنني القول أن ثمة نجوم جدد سينضمون إلى اللعبة".

 

 وفي وقت يُعرب عن سعادته بما يمكن وصفه بالاكتساح غير المسبوق للعمل، يشير إلى "أننا نتعب ونجتهد على كل أعمالنا بالطريقة نفسها، لكن سر "اللعبة" يكمن في أنه أكثر عمل حقق تفاعلاً من قبل الجمهور، إذ أن الناس تتعامل معه وكأنه مباراة يشجعون فيها فريقاً على حساب آخر". 

 

وأوضح أنه بعيداً عن كون النص مكتوب بطريقة ممتازة، معنا ممثلين كوميديين كبار، ومخرج هو "كوميديان" بالفطر، لافتا إلى العمل مع فريق الممثلين ممتع جداً، وبعد وصولنا إلى الجزء الثالث، فقد صرنا بمثابة عائلة وكل منهم له الفضل في أن "اللعبة" حقق كل هذا النجاح، تحت قيادة المخرج معتز التوني". 

 

الجدير ذكره أن شركاء شيكو وهشام ماجد في الموسم الجديد هم كالعادة مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، منى أحمد زاهر، محمود حافظ وآخرين.

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