الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

اليوم .. افتتاح معرضي "اتجاهات الروح" لصلاح حماد" و "أماكن" لأسامة ناشد

متحف الفن الحديث
متحف الفن الحديث بالأوبرا

تستقبل قاعة الباب سليم، بمتحف الفن المصري الحديث، بساحة دار الأوبرا المصرية في أرض الجزيرة، في السابعة من مساء اليوم، افتتاح المعرض الفردي الخاص للفنان أسامة ناشد، والذي يقام تحت عنوان "أماكن"، ويستمر حتي 5 مارس 2022.

والفنان التشكيلي أسامة ناشد، سبق وأقام العديد من المعارض الفردية والجماعية، من بينها: معرض خاص بأتيليه القاهرة 1997، معرض خاص بأتيليه القاهرة 2001، معرض خاص بمجمع الفنون بالزمالك 2002، معرض خاص بمجمع الفنون بالزمالك 2005، معرض خاص بأتيليه القاهرة 2009، معرض خاص بنقابة الفنانين التشكيليين 2010 /2012/2013، معرض بقاعة الباب بمتحف الفن الحديث بالأوبرا 2015، معرض بنادي هليوبولس 2016.

وعن أعمال الفنان أسامة ناشد يقول الناقدوالكاتب عز الدين نجيب: "يعزف أسامة ناشد منفردا بسن القلم ليثبت أن فن الرسم الخالص لذاته - لا كوسيلة تحضيرية لعمل تصويري أو كعجالة لالتقاط لحظة خاطفة من الطبيعة، ولا يزال فنا قادرا على الوقوف وحده بجدارة في مضمار الإبداع المعاصر، الذي يعج بالتيارات الحداثية، وتعددت الأنواع الفنية فيه وأصبحت معالجات الخامة تحتل مكان الصدارة بتنوعها وإثارتها وخروجها عن المألوف".

ــ وافتتاح معرض "اتجاهات الروح" بقاعة "أفق"
في سياق متصل، يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة مساء اليوم أيضا،  معرض نحت استيعادي للمثال صلاح حماد، تحت عنوان "اتجاهات الروح"، وذلك بقاعة أفق للفن التشكيلي، ويضم المعرض الذي يستمر حتي 15 مارس 2022 حوالي 150 عملا فنيا .

وللفنان صلاح حماد تجربة طويلة في مجال النحت بدأ من منتصف الثمانينيات وحتى الآن مر خلالها بمراحل عديدة وصولاً إلى المرحلة القائمة حالياً ذات الحس التجريدي الهندسي الجانح للأختزال وتقديم الجوهر على الشكل التعبيري، واستطاع عبر مسيرته أن يُوجد لفنه سماته الخاصة التي يُعرف بها .

يتمتع المثال صلاح حماد بشخصية طواقة للتجديد والتهرب من الأسلبة بتكسير القيم الجمالية والتحرر من قوالبها المعتادة في فن النحت لكن خبراته العريضة الشغوفة بالتجريب مكنته من الإمساك بخيط دقيق ليكون عنواناً لا تُخطئه العين الخبيرة لتستدل عليه .

في أعماله الحديثة لم يتوقف النحات صلاح حماد عند حدود التكوين العام للعمل الفني بل إتجه إلى استخدام اللون وهو ما أنعكس بمزيدٍ من التفاعل بين المُتلقي وأعماله، فاختياراته اللونية موفقة وتأتي وفق معالجة فنية عالية لا سيما وأن أسلوبه المرتكن إلى روح النحت وعلاقاته بالفراغ المحيط زاد من مساحة الدور الذي يقوم به اللون لتتناغم القوة مع الرشاقة، والرهافة مع حدة الشكل الهندسي .

ويعد النحات المصري صلاح حماد أحد أهم المثالين المصريين حالياً، إمتداد أصيل لعراقة وتفرد مدرسة النحت المصرية بوجه معاصر يعنى برمزية الموضوع وقوة التعبير الفني وإحالة الأشكال إلى الاختزال والتبسيط وإعطاؤها قوة تأملية وتأويلية من خلال قناعته بأنه يملك حق خلق هذه الأعمال وفقاً لرؤيته الفنية ومفهومه للجمال.
 

معرض اتجاهات الروح المثال صلاح حماد معرض أماكن الفنان التشكيلي أسامة ناشد قاعة الباب سليم متحف الفن المصري الحديث

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