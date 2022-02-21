محمد إمام يشارك جمهوره بأول صورة من فيلم «عمهم»

شوق النجم محمد إمام، جمهوره الكبير بصورة من تصوير مشهد في فيلمه الجديد "عمهم" والذي يعتبر أخطر مشهد أكشن خلال مسيرته الفنية الطويلة والمليئة بالنجاحات.

ونشر إمام، صورة من تصوير المشهد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها قائلاً : "أول صورة من فيلم عمهم لسه مخلص مشهد أكشن بقالي تلات أيام بصور فيه، كان نفسي من زمان، اعملكم مشهد زي ده .. استنوا عمهم قريباً ان شاء الله، محمد امام".



جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر، وينافس إمام، خلال أحداث الفيلم على بطولة الجمهورية للملاكمة.

وتستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن، ويتبقى 7 أيام تصوير فقط، ويدخل العمل مراحل المونتاج والمكساج النهائية استعدادا لطرحه بالسينمات.

وكان قد أجبر الجمهور محمد إمام، على أن ينقل موقع تصوير الفيلم إلى مكان آخر، بعدما بدأ الجمهور يزداد عليه في موقع التصوير الأيام الماضية فى شبرامنت، حتى أن "بودي جارد"، تدخل لإنقاذه، من وسط جمهوره بعدما كاد يتعرض للسقوط.

فيلم "عمهم"، بطولة محمد إمام، ويشارك في بطولته أيضًا سيد رجب ومحمود حافظ والفنانتان هدى المفتى وآيتن عامر، واللاتى جاءتا بدلاً من أمينة خليل ورحاب الجمل، وينافس إمام خلال الأحداث على بطولة الجمهورية للملاكمة، والعمل من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى.

وكان آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.