الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بأوبريت غنوا للشمس.. ختام فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون

مهرجان أسوان الدولى
مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون

شهد معبدي أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، ختام فعاليات مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون بأوبريت " غنوا للشمس.. موال الشمس" من أخراج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. 

 

تمت الفعاليات بمشاركة ١٨ فرقة تضم 430 فنان وفنانة من الفرق الأجنبية والعربية والأفريقية والمصرية. 

 

وشهد صحن معبدي أبو سمبل العديد من الفعاليات المتنوعة، في ليلة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني ووسط وسط حضور الأفواج السياحية وبحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بجانب القيادات التنفيذية والأمنية، بالإضافة ل ١٤ من المدونين على مواقع التواصل الإجتماعي. 

 

واستهلت الفعاليات بمشاهدة عرض للصوت والضوء بـ 7 لغات، ثم قدمت إحدى الشركات الإعلامية المتخصصة في العروض المبهرة الضوئية ثلاثية الأبعاد 3D.  

مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون
مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون
مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون
مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون
أسوان سياحة اثار مهرجان محافظ أسوان مشاهد تعامد الشمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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