نبيلة مكرم: 67 ألف عدد المشتركين في التأمين على المصريين بالخارج

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، حيث تم استعراض جهود وزارة الهجرة في رعاية المصريين بالخارج ودمجهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الدولة المصرية، بحضور السفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

في بداية الاجتماع، رحب النائب كريم درويش بالسفيرة نبيلة مكرم، مثمنا جهود وزارة الهجرة في كافة الملفات التي تعمل بها وخصوصا المبادرتين الرئاسيتين «مراكب النجاة» للحد من الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب، و«اتكلم عربي» للحفاظ على الهوية المصرية والعربية وتحصين شبابنا في الخارج.

واستهلت وزيرة الهجرة كلمتها، خلال الاجتماع، بالحديث عن أول تأمين تطبقه الوزارة على المصريين بالخارج، بالتعاون مع الهيئة العامة الرقابة المالية، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج بداية من يناير 2022، معلنة أنه سيتم التعاون قريبًا مع الهيئة العامة الرقابة المالية، لضم أسر المصريين بالخارج والدارسين بالخارج للوثيقة، مشيرة إلى أن عدد المصريين بالخارج المشتركين في التأمين بلغ عددهم 67 ألف مصري بالخارج منذ بداية تطبيقه.

وتطرقت السفيرة نبيلة مكرم إلى التحضيرات الجارية للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، والمقرر انطلاقها أواخر شهر مارس المقبل تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوزارات الأخرى والهيئات المعنية، مؤكدة أهمية هذه النسخة كونها تأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، وتخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.

وفيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية، أكدت الوزيرة أن هذا الملف ضمن استراتيجية وزارة الهجرة، وتم تحقيق نجاح كبير به بفضل تعاون كافة مؤسسات الدولة، حتى أشادت كافة الجهات والمؤسسات الدولية بنجاح الدولة المصرية في التعامل مع هذا الملف، وللحفاظ على النجاح، فقد أطلق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أنه يتم التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، و أننا لسنا ضد الهجرة لكننا ضد الهجرة التي تعرض حياة شبابنا للخطر، مشيرة إلى أنه يتم العمل على توفير البدائل الآمنة لهم ويتم تدريبهم وتأهيلهم طبقا لاحتياجات سوق العمل في الخارج، ليهاجروا مؤهلين محتفظين حقوقهم ويعلمون واجباتهم.

وأكدت وزيرة الهجرة العمل المتواصل في ملف شباب المصريين بالخارج بمختلف شرائحهم والذي يأتي كترجمة للاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بمصر للشباب، فيتم العمل على برامج للجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج وشباب الدارسين بالخارج، ولقائهم كافة المسئولين والوزراء "الري والموارد المائية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي" وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والعديد من الجهات مثل المجلس القومي للمرأة ورئيس هيئة الاستثمار لتوضيح كافة الحقائق لهم، وتحصينهم ضد ما يتم الترويج له عن الدولة المصرية بالخارج، مؤكدة انه لا يوجد مستشارين للوزارة بالخارج.

وتابعت الوزيرة قائلة إنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تعد جرس إنذار للحفاظ على اللغة العربية وثقافات وهويات وقيم وتقاليد مصر، مؤكدة أن المبادرة لاقت ترحيبًا شديدًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأت بإطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة الذكية، لافتة إلى أنها ليست مبادرة لمحو الأمية ولكن للحفاظ على هويتنا والاهتمام باللغة العربية.

وتناولت السفيرة نبيلة مكرم التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والذي نتج عنه إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في إطار التعاون المصري الألماني في مجال الهجرة والعمل على إيجاد حركة هجرة آمنة ومنظمة، إضافة إلى إعادة التأهيل المستدامة للمهاجرين العائدين، مؤكدة أنه يعتبر الأول من نوعه في مصر ويستهدف بالأساس المساهمة في تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة لراغبي الهجرة والعمل بالخارج كبديل إيجابي للهجرة غير الشرعية.

وفيما يخص مبادرة رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة، والتي تم إطلاقها بناء على تكليفات دولة رئيس الوزراء للترويج للفرص الاستثمارية في مصر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتبادل الخبرات مع الأشقاء في أفريقيا، كما أنها تأتي في إطار تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقيادة السياسية لاستعادة مصر مكانتها ودورها المحوري في أفريقيا، وتوجيهات فخامته للتعاون والتكامل مع الدول الأفريقية اقتصاديا وتجاريا وصناعيا، وهو ما تم تأكيده خلال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

وخلال الاجتماع اقترح النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشاركة أعضاء اللجنة في الزيارات الميدانية التي تقوم بها وزيرة الهجرة للمحافظات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في إطار مبادرة "مراكب النجاة"، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر مع الشباب يحتاج إلى التكاتف والتعاون بين البرلمان والحكومة، وخصوصًا في هذا الملف المهم، وبدورها رحبت الوزيرة بالاقتراح، لافتة إلى أن كافة الزيارات التي قامت بها للمحافظات شارك بها أعضاء البرلمان ممثلي المحافظة نفسها.