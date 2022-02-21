الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

منسق بيت العائلة المصرية: مصر ضربت النموذج الأمثل في تحقيق المواطنة

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

بدأت لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة المصرية فعاليات برنامج «الأسرة والمجتمع» في عامه الثالث، اليوم، ولمدة 3 أيام، بحضور قيادات الأزهر والكنيسة، حيث يهدف إلى تدريب مجموعة من وعاظ وواعظات الأزهر والقساوسة والراهبات على أفضل أساليب تقوية الترابط الأسرى، من خلال التوعية بدور الأسرة وتقويمها، بالإضافة إلى طرق تنمية الوعي المجتمعي بأهمية تفعيل القيم المشتركة بين الأديان، من أجل استعادة منظومة القيم في المجتمع المصري.

وقال الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، منسق عام بيت العائلة المصرية، إن هذا اليوم أراد الله لنا أن نسجل فيه ملحمة وطنية؛ فيها تناغم بين أطياف الوطن مسلمين ومسيحين، موضحًا أن فعاليات اللقاء تأتي امتدادًا للدور الوطني الذي يقوم به بيت العائلة المصرية في دعم وتعزيز سبل المواطنة، لتأكد حقيقة واحدة أن المسلمين والمسيحيين في مصر شعب واحد يعيش على أرض واحدة، كل منا يحترم عقيدة الآخر ولا يتدخل في شؤون الآخر، وأن مصر قد ضربت النموذج الأمثل في تحقيق معنى المواطنة.

وأوضح الدكتور الأمير أن الأسرة هي اللَّبنة الأُولى في بناء المجتمع، الذي يتكوَّن من مجموعة أسر ترتبط بعضها ببعض، والمجتمع كله تُقاس قوَّته أو ضعفه بقدر تماسك الأسرة أو ضعفها داخل المجتمع، وأي تقصير أو إخفاق في قيام الأسرة بدورها يكون له عواقب وخيمة على سلوك الأبناء والبنات، ومن ثم على المجتمع في بنائه وفكره وأمنه.

ومن جانبه أوضح نيافة الأنبا إرميا، الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، أن الأساس في الأسرة الترابط والاتحاد لتكوين أسرة صالحة، فكل الأديان حثت على تكوين أسرة نافعة للمجتمع، لخلق مجتمع يغلب عليه التعاون والتعاضد لعمارة الأرض، فكما هدف الزواج تحصين الإنسان من الوقوع في الحرام، فهدف بيت العائلة المصرية هو تحصين المجتمع ضد الطائفية.

وشدد الأنبا إرميا على ضرورة الترابط الأسري والبعد عن التفكك الأسري لأنه يتسبب في انهيار المجتمعات، موضحًا أن هدف هذا البرنامج العمل على تحقيق غاية الله في الأرض وهي إعمار الكون في جو يسوده السلام والأمان، والقضاء على ظاهرة الطلاق.

الثقافة الأسرية الثقافة الأسرية ببيت العائلة المصرية الأسرة والمجتمع قيادات الأزهر والكنيسة الأزهر والقساوسة القيم المشتركة بين الأديان الدكتور محمد أبوزيد الأمير رئيس جامعة الأزهر المواطنة نيافة الأنبا إرميا أسرة صالحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

«منخفض جوي جديد».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسى يشيد بدور الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء

البرلمان يوافق على قانون الإيجار القديم لـ«غير الغرض السكنى» فى مجموعه

التراويح ومصلى السيدات.. بيان مهم من الأوقاف بشأن عمل المساجد فى شهر رمضان

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

تراثنا نملكه ولا يملكنا

منى رجب

قبل أن ينتهى شهر الحب

ماجد حبته

موقف «أليكس صعب» الصعب

جمال-أسعد

الدولة الدينية والدولية المدنية

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بسبب احتمالات الحرب: وصول 75 مهاجرًا إلى إسرائيل من يهود أوكرانيا