محافظ البحيرة يوجه بتكثيف عمل القوافل الطبية لتحسين الظروف المعيشية

وجّه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

نظمت الوحدات المحلية لمركزى دمنهور والدلنجات بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد 2 قافلة سكانية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت شعار "الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية".

أحدهما بقرية «قراقص» التابعة لمجلس قرية شرنوب بدمنهور، وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية:

- توقيع الكشف على 58 باطنة وأطفال.

- حالات تنظيم الأسرة 15 - 25 أسنان - 27 المعمل - 17 مبادرة الاعتلال الكلوى، وتجريع 400 أغنام ضد الطفيليات الداخليه ورش 65 أبقار 29 جاموس 6 دواب 400 أغنام.

كما تم عقد ندوة ارشادية عن أهمية التحصين ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان (السل والبروسيلا) وكذلك عن المبادرة تجميع الألبان، وتم الرد على استفسارات المواطنين حول البطاقات التموينية وتوفير سيارة أسطوانات غاز، وتم توزيع 230 أسطوانة بسعر المصنع وتوفير سيارة سلع غذائية واستهلاكية ولحوم مجمدة، وتم خلال القافلة عقد ندوة تثقيفية حول الحد من الزيادة السكانية وتأثيرها على موارد الدولة.

من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية ظفيل بالدلنجات تم خلالها تقديم الخدمات التالية:-"الكشف عدد 100 باطنة - 100 أطفال - 35 تنظيم أسرة"، وتم تطعيم 15 مواطنا ضد فيروس كورونا، وإجراء 100 تحليل، كما تم تحليل اعتلال كلوي لـ60 مواطنا.

وتم علاج جماعي عدد 800 أغنام وماعز ورش ضد الطفيليات الخارجية عدد 650 أغنام وماعز و 300 أبقار وجاموس وعدد 150 جاموس وأبقار حالات نيماتودا و25 من الدواب، وتم صيانة كشافات القرية وتركيب لمبات، وتوزيع 120 أسطوانة غاز بسعر المستودع، وتم استكتاب 10 من أهالي القرية، وتم قياس نسبة الأملاح والكلور في المياه للتاكد من خلو المياه من أي ضرر.

كما شملت القافلة تنظيم لقاءات توعية وتثقيف في العديد من المجالات، وكذلك التوعية بخطورة الزيادة السكانية وبعض القضايا المرتبطة بها، كالزواج المبكر وخطورته.