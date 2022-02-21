رئيس جامعة طنطا يشهد إطلاق مبادرة «قادرون باختلاف» بكلية التربية النوعية (صور)

أكد الدكتور محمود ذكى أن ذوي الهمم شركاء فى التنمية، لافتا إلى أنهم يحظون برعاية غير مسبوقة من الدولة المصرية، موضحًا أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو العصر الذهبى لذوي الهمم.

جامعة طنطا

وأشار «ذكى» إلى حرص الجامعة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بذوى الهمم ورعايتهم وزيادة الوعى بإدماجهم فى الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، جاء ذلك خلال حضور رئيس الجامعة انطلاق فعاليات مبادرة "قادرون باختلاف" بكلية التربية النوعية.

جامعة طنطا

وفي ذات السياق، أشاد رئيس جامعة طنطا بجهود أساتذة التربية النوعية المشاركين في برنامج دعم ذوى الهمم وهم : الدكتورة دينا المحلاوي ، الدكتورة لمياء إبراهيم، الدكتورة لبلبة فتحى، الدكتورة داليا حمدى، الدكتورة منى الطوبجي، ومرره الهارونى"مدرس مساعد" ، وسحر أنيس"مدرس مساعد"، بالتعاون مع أعضاء اتحاد الطلاب بالكلية.

من جهته، أوضح الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، أنه تم تقديم عديد الأنشطة والخدمات في مجالات التربية الموسيقية والتربية الفنية والاقتصاد المنزلي والفنون المسرحية لـ 50 طالبًا وطالبة من ذوى الهمم بالكلية.

جامعة طنطا

جدير بالذكر أن فعاليات المبادرة أقيمت تحت إشراف الدكتورة نجلاء الحلبى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة رانيا الإمام وكيل الكلية للدراسات العليا، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة، ومحمد ياقوت نائب رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة.