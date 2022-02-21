الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة بلاغ جديد ضد إبراهيم عيسى لنيابة أمن الدولة للتحقيق

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

قال المحامي عمرو ﻋﺒﺪ السلام، اليوم الإثنين، إن جهات التحقيق أمرت بإحالة بلاغه ضد الإعلامي إبراهيم عيسى لاتهامه بازدراء الأديان ونشر إنكار الثوابت الدينية ونشر الفتنة بين المجتمع، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

وأوضح "ﻋﺒﺪ السلام" أن جهات التحقيق اطلعت على بلاغه الذي حمل رقم 144145 لسنة 2022 يتهم إبراهيم عيسى، بتهمة استغلال الدين في الترويج للأفكار المتطرفة، وازدراء الدين الإسلامي بإنكاره رحلة المعراج، ومحاولة التشويش على إقامة الاحتفالية الدينية بليلة الإسراء والمعراج.

وكان تقدم المحامي عمرو عبد السلام، ببلاغ يتهم إبراهيم عيسى بازدراء الأديان وإهانة الدين الإسلامي.

وذكر "عبد السلام" في بلاغه أن المبلغ ضده قد دأب بصفة دورية ومسلسلة ومعروضة على العامة من خلال البرنامج الذي يقدمه تحت مسمى "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية قناة "القاهرة والناس" على استغلال الدين في الترويج لأفكاره ومعتقداته المتطرفة والمغلوطة الموجهة للجماهير، قاصدًا من ذلك  خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية دون امتلاكه أي دليل أو سند صحيح، قاصدًا من ذلك إثارة الفتنة والإضرار بالأمن العام وتكديره بمفهومه الواسع الأمن المجتمعي- والأسري- والديني- والسلام الاجتماعي.

وتابع "عبد السلام"، في بلاغه، أنه قبل أيام قليلة وقبل الاحتفال السنوي بليلة الإسراء والمعراج، التي يشهدها العالمان العربي والإسلامي في شتى بقاع الأرض وتُخصص له الدولة المصرية احتفالا خاصا احتفاء بها- أطل علينا المبلغ ضده عبر برنامجه بوجه غابر يغشاه سواد قلب غلفه كره الدين وعقل امتلأ بكل ما هو متطرف وشاذ اعتنقه واستقر في وجدانه؛ ليواصل استمرار نشاطه الإجرامي وأفكاره المتطرفة.

التحقيق ابراهيم عيسى ازدراء الأديان نيابة أمن الدولة العليا إنكار المعراج

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