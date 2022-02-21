الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: استكمال خطة الرصف بالمراكز والقرى وفقاً للاشتراطات والمعايير الهندسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استكمال خطة الرصف المقررة بمراكز وقرى المحافظة وفقاً للاشتراطات والمعايير الهندسية والفنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين ورفع كفاءة الطرق والشوارع تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030م.

وأوضح محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم والإمكانات المتاحة وتذليل العقبات للإسراع من وتيرة الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحافظة والانتهاء منها في المواعيد المقررة، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية من بينها مسئولي مديرية الطرق والهيئة القومية للطرق ورؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية ومشروع الرصف بالمحافظة والتأكيد على الحفاظ على الطرق وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلافها أو تكسيرها.

IMG-20220221-WA0010

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسئولي الطرق والرصف بحضور المهندسة فيفي شوقي مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة والمهندس أسامة أحمد مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء.

IMG-20220221-WA0011

واستعرض اللقاء ما وصلت إليه مراحل التنفيذ لخطة الرصف للعام المالي الحالي 2021/2022 بمراكز وقرى المحافظة والشوارع والطرق الداخلية التي تم رصفها ومناقشة المعوقات والحلول لاستكمال أعمال الرصف.

IMG-20220221-WA0008

وأوضح المحافظ أننا نعمل على تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين بتنفيذ خطة لرصف الشوارع والميادين بما يقرب من 805 مليون جنيه والتي تعتبر أكبر عمليات رصف تحدث على أرض المحافظة سواء الخطة المدرجة داخل الخطة الاستثمارية الموحدة للمحافظة أو خطة إعادة الشئ لأصله وصيانتها أو التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع وتقديم خدمات أفضل مشيراً إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال الرصف الجارية بمراكز وقرى المحافظة سواء بجولاته الميدانية أو باجتماعات دورية أو بتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدوري وتفقد أعمال ومراحل التنفيذ والاطمئنان على جودة الأعمال.

اسيوط محافظة تذليل العقبات محافظ أسيوط التنمية المستدامة اللواء عصام سعد الخطة الاستثمارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

البرلمان يوافق على قانون الإيجار القديم لـ«غير الغرض السكنى» فى مجموعه

مصرع 3 عمال وإصابة 12 فى حادث مروع بين أتوبيس وسيارة نقل بالإسكندرية

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

الحكومة توافق على ترقيات المعلمين (مستند)

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

«منخفض جوي جديد».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بسبب احتمالات الحرب: وصول 75 مهاجرًا إلى إسرائيل من يهود أوكرانيا