الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أرباح «مدينة نصر للإسكان» تتراجع بنسبة 60% خلال 9 أشهر

شركة مدينة نصر للإسكان
شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

أعلنت البورصة المصرية، الحدود السعرية لتحركات حقوق اكتتاب زيادة رأسمال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير خلال جلسة تداول اليوم الإثنين.
وأوضحت البورصة، في بيان اليوم، أن أعلى سعر مسموح للحق في نهاية اليوم 1.394 جنيه، بنسبة صعود للحق 41.38%، وحدود الإيقاف المؤقت لصعود الحق 20.69%

وأضافت أن أقل سعر مسموح للحق في نهاية اليوم 0.578 جنيه، بنسبة هبوط للحق 41.38%، وحدود الإيقاف المؤقت لهبوط الحق 20.69%.

وحققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، حققت أرباحاً بعد الضريبة بلغت 250.03 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 630.76 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 1.38 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.76 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وبالنسبة للقوائم غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال التسعة أشهر إلى 257.64 مليون جنيه، مقارنة بنحو 635.66 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة قبل عام.
أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، انخفاض أرباحها بنسبة 60% على أساس سنوي.
وقالت الشركة، إنها حققت أرباحاً بعد الضريبة بلغت 250.03 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 630.76 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 1.38 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.76 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وبالنسبة للقوائم غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال التسعة أشهر إلى 257.64 مليون جنيه، مقارنة بنحو 635.66 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة قبل عام.

وحققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، خلال النصف الأول من 2021 أرباحاً بلغت 228.6 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 482 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة المجمعة خلال النصف الأول، لتصل إلى 954.6 مليون جنيه، مقارنة بـ1.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ذكرت الشركة أن أرباحها تراجعت لتبلغ 233.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2021، مقابل 473.85 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

 

خلال النصف هبوط ايقاف ماضي سبتمبر المالية مدينة نصر بيان تراجع مستوى

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وائل لطفي

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