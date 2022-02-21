التحقيق مع تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار في فارسكور في دمياط

تمكنت مديرية أمن دمياط من ضبط تشكيل عصابي لتنقيب عن الآثار في فارسكور ،حيث استعان تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، بعدد من الدجالين للتنقيب عن الآثار، فخططوا لشراء منزل قديم بقرية كفر أبو عظمة بمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

كان أفراد عصابة الآثار في فارسكور، يحفرون يوميًا في ساعة متأخرة من الليل للوصول إلى المقبرة الوهمية وحتى لا يشعر بهم أحد من سكان المنطقة، إلى أن وصلوا إلى عمق 12 مترًا تحت الأرض.

وتلقى اللواء حسام بدرة مساعد وزير الداخلية لأمن دمياط بلاغًا، من بعض أهالي قرية كفر أبو عظمة بقيام مجهولين بالحفر والتنقيب عن الأثار.

ونجحت أجهزة الأمن في رصد نشاطهم الإجرامي والقبض على 4 أشخاص وهم:

“محمد. م. ت. ا” 54 عامًا ومقيم بكفر سليمان صاحب المنزل، و"محمد. ا.ر.ن. م" 34 عامًا نجار ومقيم بكفر سليمان و"محمد. ي. ب. ي" 22 عامًا عامل زراعي ومقيم بقرية العطوي و"محمد. م. ق. ف. ي" 32 عامًا ومقيم بقرية كفر العرب.

وتبين أنهم عصابة تخصصت في التنقيب عن الآثار خلسة، وذلك للحصول على مبالغ مالية ضخمة وكشفت التحريات التي أجراها الرائد يوسف البشلاوي رئيس مباحث فارسكور قيام 4 عاطلين بأعمال تنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بقرية كفر أبو عظمة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل مملوك للمتهم الأول، وعثر بداخله على حفرة بالعقار قطرها 2 متر بعمق 12 متر بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وبمناقشة المتهمين عن ظروف وملابسات الواقعة اعترفوا بقيامهم بتوزيع الأدوار فيما بينهم لإرتكاب الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، والتحفظ على موقع التنقيب المشار إليه بمشتملاته وتعيين الحراسة اللازمة وعلى الفور أمرت نيابة فارسكور بانتداب لجنة من خبراء الآثار لفحص العقار وتشكيل لجنة من هيئة الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

