«مستريح الطيور» بالغربية يعترف: استوليت على 3 ملايين جنيه من المواطنين

اعترف "مستريح الطيور" بالغربية باستيلائه على قرابة 3 ملايين جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الطيور، ووعدهم بفوائد ضخمة إلا أنه لم يفي بوعوده.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من عدد من المواطنين، مقيمين بالغربية، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها، واستثمارها لهم فى مجال تجارة الطيور مقابل أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم (مبالغ مالية تجاوزت 2,744,000 مليون جنيه)، وتوقف عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة الطيور مقابل أرباح شهرية متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين وتوقف عن سداد أصل المبالغ المالية وأرباحها المتفق عليها بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.