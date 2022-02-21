الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نصاب يعترف: استوليت على أموال المواطنين بزعم إلحاق أبنائهم بأحد معاهد القاهرة

ضبط نصاب
ضبط نصاب

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، القبض على متهم  بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم قدرته إلحاق أبنائهم ببعض المعاهد في القاهرةبخلاف الحقيقة، وعدم الوفاء بوعوده.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى، بزعم قدرته على إلحاق نجله بأحد المعاهد بالقاهرة، على خلاف الحقيقة.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين وقدرته على تعيينهم بوظائف فى بعض الجهات الحكومية المختلفة، وتمكن من خلال  ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى منه، بزعم قدرته على إلحاق نجله بأحد المعاهد بالقاهرة، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

نصاب أموال المواطنين القاهرة مكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال العامة النصب

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وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

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