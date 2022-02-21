الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيدة تنهى حياة شخص بـ«طعنات سكين».. والأمن العام يكشف اللغز

المتهمة
المتهمة

أنهت سيدة حياة أحد الأشخاص، بعد خلافات نشبت بينهما، حيث سددت عدة طعنات للمجني عليه سقط على إثرها غارقًا في دمائه، وفرَّت المتهمة هاربة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض الواقعة وضبط المتهمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية. 

وتلقى مركز شرطة ببا، بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا بالعثور على جُثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، وبها جروح طعنية بالجسم. 

وكشفت تحريات فريق البحث، برئاسة قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن بني سويف، عن أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وأصل إقامتها إحدى القرى بدائرة المركز. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة نظرًا لوجود خلافات بينهما، وقيامها بالتعدي عليه بسلاح أبيض «سكين»، فأحدثت إصابته التي أودت بحياته، وتم بإرشادها ضبط الأداة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة.

سيدة خلافات طعنات المتهمة بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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