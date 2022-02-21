حبس 3 عناصر إجرامية لاتهامهم بحيازة مخدرات وأسلحة نارية في الغربية

أمرت النيابة العامة بالغربية، اليوم الإثنين، بحبس 3 عناصر إجرامية لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية قيام ثلاثة أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة زفتى مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بمحل إقامتهم وبحوزتهم (10 كيلوجرامات لمخدر البانجو - 500 جرام لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.