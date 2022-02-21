الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع ربة منزل بسبب خلافات على لهو الأطفال بسوهاج

ربه منزل
ربه منزل

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 48 سنة مصرعها، اليوم الإثنين، نتيجة سقوطها من أعلى سلم منزلها، وتبين بالفحص أن سبب الوفاة  قيام سيدة أخرى بدفعها من أعلى مما نتج عنه إصابتها بالرأس التي أودت بحياتها بسبب لهو الأطفال.

كان  أمن سوهاج  تلقى بلاغا بوفاة ربة منزل بدائرة القسم وبالفحص تبين حدوث مشاجرة قامت على إثرها امرأة أخرى بدفع سيدة للمجني عليها ماتسبب في حدوث إصابتها التي أدت لوفاتها، وتم نقل الجثة لمستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

واتهم  المدعو أشرف خلال استدلال الشرطة سيدة تدعى صابرين بالتسبب في وفاة  زوجته المدعوة "هناء" 48 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية نتيجة سقوطها من أعلى سلم المنزل.

وبمعاينة مسرح الحادث تبين وجود جثة “هناء” مسجاة على الأرض بإحدى الغرف بالطابق الأرضي بمنزل والدها المجاور لمنزلها بذات الناحية ترتدي كامل ملابسها، تبين وجود كدمة بمؤخرة الرأس من الخلف، وبسؤال زوجها اتهم المدعوة "صابرين. ج. ا" 38 سنة ربة منزل وتقيم بذات العقار محل سكنهما بالتعدي على زوجته ودفعها من أعلى سلم الطابق السادس إلى الطابق الخامس مما أدي لحدوث إصابتها المشار إليها ووفاتها في الحال على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسبب لهو الأطفال.

تم ضبط المتهمة، بمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ربة منزل مصرع لهو الأطفال سوهاج سلم المنزل

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