ارتفاع ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 165 شخصًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في مدينة "بيتروبوليس" البرازيلية إلى 165 شخصًا على الأقل.

وذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الإثنين، أن من بين الضحايا 28 طفلا على الأقل، فيما أجبرت الأمطار الغزيرة أكثر من 1200 شخص على اجلاء منازلهم، وتسببت في تدمير منازل 43 شخصا.

وتسببت الأمطار بالبرازيل في مقتل عشرات الأشخاص خلال الأشهر الأخيرة في ولايات باهيا وميناس جيرايس وساو باولو، فيما يرجع الخبراء غزارة الأمطار إلى ظاهرة "لا نينيا" أي الانخفاض الواسع النطاق لدرجات الحرارة السطحية في وسط المحيط الهادئ، وإلى التغير المناخي.

والثلاثاء الماضي، هطلت أمطار غزيرة على المدينة البالغ عدد سكانها 300 ألف نسمة والواقعة على بعد 60 كيلومترا شمال ريو دي جانيرو، مسببة سيولا طينية وانهيارات أرضية، وتجاوز مستوى الأمطار التي هطلت على بيتروبوليس خلال ساعات، المتوسط المعتاد لكامل شهر فبراير.

والسبت واصل أكثر من 500 من عناصر الإنقاذ مع مروحيات وحفّارات وكلاب بوليسية، البحث رغم تضاؤل فرص العثور على ناجين.

وفي حيّ ألتو سيرا حيث ابتلع انهيار طيني قرابة 80 منزلًا، نقل عناصر الإنقاذ جثتين صباح السبت، حسب مصور وكالة "فرانس برس".

وفي مكان آخر بوسط المدينة، غمرت الدموع أفراد عائلة بينما كان عناصر الإنقاذ يبحثون في أنقاض منزل منهار بحثا عن أم لأربعة أطفال بعد العثور على جثث الأب وطفلين.

وكما هو الحال في عمليات الإغاثة أثناء الزلازل، يطلق عناصر الإنقاذ من وقت إلى آخر صفارات قوية لدعوة الحاضرين إلى الصمت في محاولتهم رصد علامات حياة.

وتقول السلطات في المنطقة، إن أكوام الطين والأنقاض غير مستقرة، لذلك تتم عمليات البحث باستخدام معدات يدوية.

وأكد منسق مجموعة الإطفاء في بيتروبوليس روبرتو أمارال لـ"فرانس برس"، أنه "يستحيل إحضار معدات ثقيلة إلى هنا، علينا العمل مثل النمل".