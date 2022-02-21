الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«صارح حبيبك».. لماذا الوقوع في الحب هو أفضل شعور بالعالم؟

الوقوع في الحب
الوقوع في الحب

يعتبر الوقوع في الحب أحد أعظم الأشياء التي يمكن أن يقع فيها الشخص، فبدون الحب ستكون الحياة مملة، فالاهتمام هو الذي يسعى البعض لاقتناصه.

في التقرير التالي أوضح خبراء علم النفس الأسباب التي تجعل من الوقوع في الحب أفضل شعور في العالم، وفقًا لما ذكره موقع " your tango".

الحب يجعلك تشعر بأنك لا تقهر:

الحب يجعلك تشعر وكأنك تستطيع فعل أي شيء، فهو من المشاعر التي تمدك بالقوة، حيث يمنحك الحب الشجاعة المفاجئة للقيام بأشياء لم تكن تعتقد أنك قادر على القيام بها.

الحب يمنحك الإلهام:

الوقوع في الحب يجعلك تشعر بالإلهام، حيث يمنحك موقفًا يمكنك فعله بحيث يمكنك التعامل مع أي شيء في أي مكان وفي أي وقت، حيث يجعلك تشعر وكأنك تستطيع مواجهة العالم.

الحب يجعلك سعيدا:

أكد خبراء علم النفس، من الأمور التي تساهم في زيادة هرمون السعادة بالمخ، وذلك بفضل الاهتمام من قبل الطرف الأخر والذي كفيل أن يرسم البسمة على الشفاه بمجرد سماع صوت من تحب.

الحب يقضى على الخوف:

الأشياء التي كنت تخاف منها تختفي فجأة عندما تكون في حالة حب، فتكاد تشعر بالحماية لأنك خالي من المشاكل وضغوط العمل.

الحب يجعلك نسخة أفضل من نفسك:

عندما تكون في حالة حب، فأنت أفضل نسخة من نفسك، وهذا يظهر من خلال التعامل مع الآخرين، إضافة إلى إزالة الكثير من المشاكل النفسية والتي أبرزاها القلق والتوتر.

كما أن الحب يجعلك في حيرة من أمرك، حيث يجعلك أحيانًا تعيد التفكير في الكثير من أمور حياتك، والعمل على تصحيح الأخطاء بداخلها، إضافة إلى جعلك غير أناني.

الحب يجعلك تؤمن بالسعادة:

الحب يجعلك متفائلا، يجعلك تؤمن بسعادة دائمة، فعندما تكون عازبًا  تتساءل عما إذا كنت ستقابل صديقك الحميم أم لا فالحب يجعلك تعلم أن ذلك ممكن.

ضغوط العمل حالة حب القلق والتوتر المشاكل النفسية الوقوع في الحب لماذا الوقوع في الحب هو أفضل شعور في العالم

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