مؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لفكهاني لاتجاره في الترامادول ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جاد محمد حلمي وعضوية المستشارين السيد عبد العزيز، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، ومحمد عبد الرؤوف قبطان، وسكرتارية إسماعيل عوكل وطارق عكاشة، بالسجن المؤبد على شخص بتهمة تجارة المخدرات.

أحال المستشار وليد محمد سيد المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، المتهم «أحمد ك ا م» ويبلغ من العمر 23 عامًا ويعمل بائع علي فرش لبيع الفاكهة، ومقيم بالقنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، إلى محكمة الجنايات ببورسعيد.

قسم شرطة الجنوب أول بمحافظة بورسعيد.

تعود وقائع القضية ليوم 26 أكتوبر 2021، بدائرة قسم شرطة الجنوب أول بمحافظة بورسعيد، حيث أحرز المتهم بقصد الإتجار، جوهرًا مخدرًا الترامادول في غير الأحوال المصرح لها قانونًا.