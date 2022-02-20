نقل مرضى غسيل كلوي على عربة كارو في بورسعيد (صور)

سادت حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، عقب تداول فيديو لنقل مرضى غسيل كلوي بعربة كارو بحمار في محافظة بورسعيد، لعمل الجلسات.

وقال إبراهيم زكريا أحد أبناء حي الجنوب إن الفيديو تم التقاطه أثناء نقل 2 من المرضي بالغسيل الكلوي، بسبب عدم تمهيد الطرق لوصولهم إلى المستشفى.

وأشار إبراهيم زكريا إلى أن 2 مرضى أشقاء ويقومون بعمل جلسات الغسيل الكلوي 3 مرات أسبوعيًا، ونتيجة لعدم وجود طرق ممهدة لوصول سيارة الإسعاف يتم نقلهم على عربة كارو بحمار.

وكشف زكريا أن المرضي هم محمد أحمد محمد عبد الحليم، خضره احمد محمد عبد الحليم، وأوضح أن لهم شقيقة ثالثة توفيت نتيجة اصابتها بالفشل الكلوي، واكتشاف ذلك أثناء الولادة.

وأكد إبراهيم زكريا، أن مطالب الأسرة وأهالي حي الجنوب أن يتم تمهيد هذا الطريق لحماية أرواح الأهالي، مؤكدين أنهم قاموا بتقديم شكاوى لمجلس الوزراء ورئيس حي الجنوب، ولم يتم الاستجابة إلى مطالبهم.

وحصل «الدستور» على كروت المرضي ويخصعان للغسيل الكلوي بمستشفى بورسعيد العام، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل ضمن المنظومة الجديدة.

وأكد أنهما يقيمان بجنوب محافظة بورسعيد بجمعية الكاب الزراعية، مؤكدًا أن الحي لم يقوم بأعمال التطوير والرصف وتمهيد الطريق، نتيجة أنها تابعة لهيئة التعمير ومقرها القاهرة، مما تسبب في معاناة الأهالي بالشكل الظاهر في الفيديو.

واستنكر متابعي صفحات الوسائل الاجتماعي فيس بوك استياء المواطنين من أسلوب نقل المرضى، مشيرين إلى أن كيف اول محافظة تطبق التأمين الصحي الشامل ينقل المرضي فيها بتلك الصورة مؤكدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يرضي للمرضي بهذا العمل أبدا، مطالبين بتمهيد الطريق لسيارات الإسعاف.