التحقيق مع موظف طعن زوجة شقيقه بـ«سكين» فى سوهاج

بدأت النيابة العامة في أسيوط، اليوم الأحد، التحقيق مع موظف طعن زوجة شقيقه بسلاح أبيض بسبب خلافات عائلية، في مركز طما.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة ربة منزل بطعنات نافذة بالجسم على إثر اعتداء شقيق زوجها عليها، وتم نقلها للمستشفى المركزي بطما لعلاجها، والتى قامت بتحويلها للمستشفى الجامعى بأسيوط نظرا لخطورة حالتها.

بالفحص تبين وصول ربة منزل تبلغ من العمر 21 سنة تقيم بطما ولها محل إقامة آخر بصدفا إلى مستشفى طما المركزى مصابة بعدة طعنات متفرقة بالجسم بين طعنة نافذة بالصدر وجروح متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالصدر وتم تحويلها للمستشفى الجامعى بأسيوط للعلاج.

بسؤال المصابة اتهمت زوج شقيقها بالتعدي عليها باستخدام سلاح أبيض عبارة عن سكين، تم ضبط المتهم وبمواجهته بالاتهام اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.