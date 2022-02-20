الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية.. وتُحذّر من «الشبورة»

الطقس
الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهئية العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرارًا  في الأحوال الجوية على جميع أنحاء البلاد، لافتًا إلى تضاؤل فرص الأمطار على كل المحافظات، والأجواء معتدلة مصحوبة بارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

ولفت "شاهين"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن طقس غدًا الإثنين، سيكون معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للدفء على شمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما أنه سيظل شديد البرودة على جميع الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضاف أنه في الصباح الباكر سيكون هناك نشاط للشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وستكون الشبورة المائية من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشار إلى أنه بداية من اليوم يسود تحسن كامل في الأحوال الجوية على كل الأنحاء وتنحصر فرص سقوط الأمطار أن تكون خفيفة على شمال سيناء، وباقي محافظات القاهرة.

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 10 وفى السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 23 درجة والصغرى 15، وفي شمال الصعيد 21 درجة والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 11 درجة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء بسبب انخفاض الحرارة، فضلًا عن توخى الحذر من نشاط الرياح خاصة أصحاب الأمراض الصدرية، كما ناشدت المواطنين بالحذر على الطرق أثناء الأمطار.

الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهئية العامة للأرصاد الجوية أرصاد الجوية استقرار الامطار

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