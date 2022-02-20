ضبط 4 أطنان زيوت طعام مجهولة المصدر بمنوف وتحرير 162 محضرًا تموينيًا

تموين المنوفية : ضبط 4 طن زيوت طعام مجهولة المصدر بمنوف و تحرير (162) محضر تمويني

أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن الحملات أسفرت عن تحرير (162) محضرا تموينيا، تنوع ما بين (76) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات، وعدم نظافة و(86) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأضاف "الجمال" أن من أبرز القضايا التى تم ضبطها، تحرير محضر جنح ضد صاحب مركز زيوت ومواد غذائية بناحية بندر منوف لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، وضبط 4 أطنان زيوت طعام مجهولة المصدر، وكذا تحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن مواد غذائية بناحية بندر شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وضبط 100 كرتونة مكرونة، 150 شرنك عصير مجهولة المصدر، ومحضر آخر ضد المدير المسئول عن مصنع أدوات منزلية بناحية طليا مركز أشمون لحيازته واستخدامه فى الإنتاج مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وضبط عدد 500 قطعة دوارق نيكل كروم مادة خام، 400 قطعة ستالستيل منتج نهائى مجهولة المصدر.

ومن جانبه، طالب محافظ المنوفية المواطنين بالتعاون مع الأجهزة المعنية لمنع تلاعب التجار والإبلاغ عن المخالفين لردعهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم لحماية حقوق المستهلك وضبط السلع مجهولة المصدر والأسعار والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ويتم ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، شنت اليوم الأحد مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالمحافظة حملات تموينية موسعة بنطاق مراكز ومدن المحافظة لإحكام السيطرة والمراقبة على الأسواق والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية.

وعلى صعيد آخر منفصل، شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.